В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

В результате ночной атаки пострадал офис редакции Украинской правды.

https://glavred.info/ukraine/v-rezultate-ataki-rf-na-kiev-postradal-ofis-redakcii-ukrainskoy-pravdy-10693415.html Ссылка скопирована

В результате атаки РФ пострадал офис Украинской правды / Коллаж Главред, фото Instagram/ukr_pravda

Главное:

Что случилось с офисом Украинской правды

Как сейчас работает редакция

Сегодня, 28 августа, страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины.

В результате ночной атаки пострадал офис редакции Украинской правды. Как сказано на странице издания в Instagram, пострадало строение бизнес-центра, в котором и находится редакция.

видео дня

Офис Украинской правды после атаки россиян / Фото скриншот

Журналисты также сообщили, то журналисты продолжают работать в штатном режиме.

Офис Украинской правды после атаки россиян / Фото скриншот

Офис Украинской правды после атаки россиян / Фото скриншот

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция, последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред