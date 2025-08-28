В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

Главное:
Сегодня, 28 августа, страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины.
В результате ночной атаки пострадал офис редакции Украинской правды. Как сказано на странице издания в Instagram, пострадало строение бизнес-центра, в котором и находится редакция.
Журналисты также сообщили, то журналисты продолжают работать в штатном режиме.
Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция, последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.
Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.
Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.
