Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

Алена Кюпели
28 августа 2025, 12:02
13
В результате ночной атаки пострадал офис редакции Украинской правды.
В результате атаки РФ пострадал офис Украинской правды
В результате атаки РФ пострадал офис Украинской правды / Коллаж Главред, фото Instagram/ukr_pravda

Главное:

  • Что случилось с офисом Украинской правды
  • Как сейчас работает редакция

Сегодня, 28 августа, страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины.

В результате ночной атаки пострадал офис редакции Украинской правды. Как сказано на странице издания в Instagram, пострадало строение бизнес-центра, в котором и находится редакция.

видео дня
Офис Украинской правды после атаки россиян
Офис Украинской правды после атаки россиян / Фото скриншот

Журналисты также сообщили, то журналисты продолжают работать в штатном режиме.

Офис Украинской правды после атаки россиян
Офис Украинской правды после атаки россиян / Фото скриншот
Офис Украинской правды после атаки россиян
Офис Украинской правды после атаки россиян / Фото скриншот

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция, последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:50Синоптик
Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:27Война
Может подтолкнуть Путина к миру: на что способна украинская ракета Фламинго

Может подтолкнуть Путина к миру: на что способна украинская ракета Фламинго

11:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решение

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решение

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

Последние новости

13:08

С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил плен

13:06

Фотографическое сходство: Джанабаева засветила кроху-дочь от Меладзе

12:50

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:49

Послал матом: певец Шнуров отказался отдать 50 миллионов армии РФ

12:40

Опаснее, чем кажется: чем грозит привычка пить из садового шланга

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
12:36

"Отличное утро": сестра Ефросининой опубликовала дикое фото в день обстрела Киева РФ

12:27

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:02

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

11:59

Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом домеВидео

Реклама
11:54

Может подтолкнуть Путина к миру: на что способна украинская ракета ФламингоВидео

11:51

Не так, как ожидалось: в Украине в ближайшие месяцы повысят минимальную зарплату

11:34

В Киеве резко возросло количество погибших, много людей под завалами: жуткие деталиФотоВидео

11:20

Не совсем как в сказке: жениха Тейлор Свифт заставили сделать ей предложение

11:15

Удар по НПЗ и важным объектам РФ: в Генштабе рассказали о дерзкой операции

11:03

Путин живет в мечтах: СМИ узнали, хочет ли диктатор закончить войну в Украине

11:00

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоВидео

10:47

Со свадьбы на фронт: Камалия раскрыла, кто из родных едет на передовуюВидео

10:21

Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС: названо условие

10:09

"Сердце разрывается": как украинские знаменитости пережили атаку на Киев

10:03

РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездовВидео

Реклама
09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 августа (обновляется)

09:54

У Украины появились козыри: политолог объяснил, почему Путин не выиграет войну

09:51

РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локацияхФотоВидео

09:33

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

09:22

Гороскоп на завтра 29 августа: Ракам - неожиданный подарок, Рыбам - трудности

09:16

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗВидео

09:09

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

08:24

Мир должен реагировать на смерти детей: Зеленский не сдержал эмоций после удара РФФотоВидео

08:23

Ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки в Киеве, под завалами люди: что известноФотоВидео

08:10

Карта Deep State онлайн за 28 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Под удар РФ попали пять городов и три области: все подробности ночной атаки на УкраинуФото

07:10

Чем отличаются две собаки: все отличия нужно найти за 21 секунду

06:56

Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые домаВидео

06:10

Какие гарантии безопасности может получить Украина?мнение

06:10

Польская ненависть отправляет их по пути Орбана?мнение

05:00

Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

04:32

Гороскоп на сентябрь 2025 для Рыб: любовь, перемены и новые целиВидео

04:20

Рой "Шахедов", баллистика и "Кинжалы": враг массированно атакует Киев

04:03

Почему шпаргалка - не про списывание: историк раскрыл истинное происхождение словаВидео

03:15

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Реклама
02:36

Четыре строгих запрета: какими делами нельзя заниматься 28 августа, приметы

02:28

В шаге от новой формы жизни: учёные "отшлифовали" ген и сделали невозможное

02:09

"Речь не о Донетчине": военный раскрыл, когда война может реально закончиться

02:00

Сооснователь Apple с украинскими корнями Стив Возняк едет в РФ - СМИ

01:23

Какие люди имеют мышление миллионера: астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака

01:08

Догадываются единицы: для чего нужна малозаметная пуговица на ремне безопасности

00:54

Мозговая впервые рассказала про измену Пономареву и домашнее насилие: "Я уже не терпела"

27 августа, среда
23:56

Никак не успокоится: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:32

Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали

22:22

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять