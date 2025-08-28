"Отличное утро": сестра Ефросининой опубликовала дикое фото в день обстрела Киева РФ

Лиза Ющенко молчит о войне в Украине и считает, что она шутит, когда убивают киевлян.

https://glavred.info/starnews/otlichnoe-utro-sestra-efrosininoy-opublikovala-dikoe-foto-v-den-obstrela-kieva-rf-10693424.html Ссылка скопирована

Лиза Ющенко пробила очередное дно / Коллаж Главред, фото Instagram/liza_u

Кратко:

Что опубликовала Лиза Ющенко

Какова ее позиция по Украине

Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, в день кровавой атаки Россией на столицу Украины, выложила дикий мем.

На своей странице в Instagram, Ющенко, которая живет с московским бизнесменом вместе со своими детьми, опубликовала картинку, на которой такая надпись: "В целом утро отличное, но я на всякий случай стрессанул".

видео дня

Этот мем сестра Ефросининой выложила в утро, когда в Киеве уже 13 погибших, среди которых трое детей, которых убила Россия, в которой она счастливо живет.

Лиза Ющенко "шутит" в Москве / Фото Instagram/liza_u

Позиция Лизы Ющенко о войне

Ющенко молчит о том, что Россия напала на Украину и убивает мирных граждан практически каждый день. Она демонстрирует беззаботную жизнь, развлекаясь под музыку исполнителей, известных своими украинофобскими взглядами и уровнем интеллекта, а также тусуется вместе со своей дочерью, которую она родила от сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Маши Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.

Ранее также стало известно о том, что бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестру-молчунью телеведущей Маши Ефросининой, развели мошенники на 10 млн рублей (около 5 000 000 гривен) в террористической Москве.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лиза Юшенко Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред