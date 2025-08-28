"Два прямых прилета в дом": Игнат - о подлой атаке на Киев

Российские оккупанты атаковали "Шахедами" и ракетами жилые дома в Киеве.

РФ ударила двумя ракетами по жилому дому / Коллаж: Главред, фото: ГСНС

Что известно:

РФ атаковала Киев ракетами и дронами

Россияне запустили 629 воздушных целей

Враг ударил двумя ракетами по одному дому

Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в Киеве. Это была подлая и одна из крупнейших атак на столицу. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Украинские силы зафиксировали 629 воздушных целей. Ранее россияне уже использовали огромное количество дронов - было 740 беспилотников, что стало антирекордом.

"Сейчас видим 629. Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями", - отметил Игнат.

Целью российских оккупантов стали жилые дома. Враг подло ударил сразу двумя ракетами по одному из столичных жилых домов.

"Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Я думаю, весь мир эти кадры будет прокручивать", - подчеркнул Игнат.

Смотрите видео с двойным ракетным ударом по жилому дому:

Россияне ударили по Киеву ракетми и дронами / фото: скриншот

В Киеве увеличилось количество погибших

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил об увеличении количества погибших в столице в результате вражеской атаки. Уже известно о минимум 17-ти погибших, из них четыре - дети.

Лишь в Голосеевском районе пострадали около 80 домов. В Киеве выбито много тысяч окон. Также были повреждены и уничтожены машины, вещи, документы.

"У нас 33 локации с последствиями, на 18 привлечены спасатели. Есть антирекорд - повреждения во всех районах города", - написал Ткаченко.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

