'Это будет плохо': Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

Президент США Дональд Трамп возобновил угрозы ввести жесткие экономические санкции против России в случае, если страна не прекратит войну против Украины, при этом он не определил никаких новых конкретных сроков для выполнения этого ультиматума. Об этом американский лидер заявил во время заседания кабинета министров в Белом доме.

"Это будет не мировая война, но это будет экономическая война. Это будет плохо для России", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что готов применить "очень жесткую тарифную систему", чтобы повлиять на ситуацию с Россией. В то же время Трамп отметил, что может ввести санкции не только против РФ, но и против Украины в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.

"Если я могу достичь этого, введя санкции, или просто будучи собой, или применив очень жесткую тарифную систему, которая станет очень дорогой для России, Украины или любого другого, с кем мы имеем дело", - сказал лидер США.

Вместе с тем он уточнил, что не планирует немедленно вводить новые санкции или тарифы, которые прямо вредили бы экономике России, поскольку верит, что путь к достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом все еще существует.

Встреча Зеленского и Путина

Президент США заявил, что сейчас его целью является организация встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мне нужно добиться их обоих одновременно вместе. Но я хочу, чтобы все закончилось. У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну", - подчеркнул Трамп.

Завершение войны

Кроме этого, американский лидер назвал президента Украины Владимира Зеленского "не совсем безгрешным". В то же время Трамп надеется урегулировать войну РФ против Украины "очень быстро".

"Никаких окончательных выводов нет, но, надеюсь, мы очень быстро решим проблемы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией", - отметил он.

Трамп - о якобы "нелегитимности" Зеленского

Президент США отверг заявления России о нежелании подписывать мирное соглашение, поскольку президент Украины Владимир Зеленский якобы "нелегитимен".

"Не имеет значения, что они говорят. Это все ерунда. Все просто позируют", - заявил Трамп.

Отдельно он отметил, что Украина якобы переоценивала свои шансы на победу.

"Люди идут на войну, думая, что победят, а потом терпят поражение, они теряют страну и миллионы жизней. Никто не идет на войну, думая, что проиграет. Они идут, вероятно, Украина думала, что победит. Мол, мы выиграем, победим того, кто в 15 раз больше. Байден не должен был этого допустить", - сказал американский лидер.

