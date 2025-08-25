Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

Трамп заявил, что дата переговоров между Зеленским и Путиным зависит от обеих сторон, предупредив о серьезных последствиях для РФ в случае отказа от встречи.

Трамп назвал главную уступку Путина

Дату переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором и военным преступником Путиным должны решить обе стороны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Дже Меном в Белом доме.

Когда будут переговоры Зеленского и Путина

"Ну, это будет зависеть от них. Я всегда говорю, что для танго нужны двое. И я думаю, что они должны встретиться, прежде чем я проведу встречу и, вероятно, заключу сделку, но я считаю, что им следует встретиться", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста ABC News.

Трамп охарактеризовал поездку Путина на Аляску для встречи в начале месяца как уступку, отметив, что сам российский лидер остался не слишком доволен визитом в США. Он отметил, что ценит сам факт приезда Путина и подчеркнул, что всегда имел с ним хорошие отношения.

"Я не знаю, встретятся ли они (Путин и Зеленский, - ред.). Возможно, встретятся, а возможно, и нет. Они хотели бы, чтобы я присутствовал на встрече. Я сказал: "Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело", - добавил впоследствии Трамп.

Что будет, если Путин откажется от переговоров с Зеленским

На вопрос о дальнейшем развитии событий Трамп заявил, что ситуация станет понятнее в течение ближайшей недели или двух, и подчеркнул, что в случае отказа Путина от встречи с Зеленским Россия столкнется с серьезными последствиями.

"Могут быть очень серьезные последствия. Но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень серьезными, потому что это (война в Украине - ред.) то, что должно закончиться", - сказал Трамп.

Денуклеаризация России

Кроме того, как указывает Clash Report Трамп отметил важность вопроса денуклиаризации в мире и вспомнил о России.

"Денуклеаризация является большой целью. Россия готова это сделать. Я думаю, что Китай также будет готов это сделать", - подчеркнул Трамп.

Ранее, 25 августа во время пресс-конференции в Белом доме Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Россией по ограничению количества ядерного оружия и стремятся привлечь к этому процессу Китай.

"Ракеты, ядерное оружие - мы (с Россией - ред.) говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России - второе место, а у Китая - третье, но Китай значительно отстает, но через пять лет он нас догонит", - рассказал Трамп.

Он отметил, что денуклиаризация является одной из ключевых задач, которую Америка пытается решить совместно с Москвой и Пекином, подчеркнув, что распространение ядерного оружия недопустимо, ведь его разрушительная сила слишком велика.

Как Путин использует Трампа

Как писал Главред, часто заявления Дональда Трампа лишены логики, однако Москва активно использует их в дипломатии и переговорах с Соединенными Штатами. Об этом в комментарии для Главреда отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, под прикрытием риторики о перемирии или мирном урегулировании Россия пытается добиться более выгодных условий для дальнейшей агрессии и разрушения мирового порядка, включая существующие границы.

Эксперт отметил, что Кремль стремится зафиксировать в договоренностях с Западом два ключевых пункта: создание прецедента силового изменения границ в Европе и получение времени и ресурсов для нового удара - как против Украины, так и против всего коллективного Запада, поскольку его стратегической целью является их уничтожение.

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским осложняются из-за "личностных конфликтов". Он также подчеркнул, что Вашингтон готов участвовать в гарантиях безопасности, однако финансирование Украины со стороны США больше не предусмотрено.

До этого, Трамп выразил недовольство из-за ракетных ударов РФ по американскому заводу в Украине и дал Владимиру Путину две недели на реагирование, предупредив о возможных последствиях для России.

Кроме того, американский президент ранее отмечал, что в течение двух недель оценит реальные перспективы установления мира в Украине. Если же прогресс не будет достигнут, он пообещал изменить подход.

