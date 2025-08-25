Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

Юрий Берендий
25 августа 2025, 21:40
794
Трамп заявил, что дата переговоров между Зеленским и Путиным зависит от обеих сторон, предупредив о серьезных последствиях для РФ в случае отказа от встречи.
Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России
Трамп назвал главную уступку Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Что будет, если Путин откажется от переговоров с Зеленским
  • Что Трамп сказал о ядерном оружии России
  • Когда будут переговоры Зеленского и Путина

Дату переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором и военным преступником Путиным должны решить обе стороны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Дже Меном в Белом доме.

Когда будут переговоры Зеленского и Путина

"Ну, это будет зависеть от них. Я всегда говорю, что для танго нужны двое. И я думаю, что они должны встретиться, прежде чем я проведу встречу и, вероятно, заключу сделку, но я считаю, что им следует встретиться", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста ABC News.

видео дня

Трамп охарактеризовал поездку Путина на Аляску для встречи в начале месяца как уступку, отметив, что сам российский лидер остался не слишком доволен визитом в США. Он отметил, что ценит сам факт приезда Путина и подчеркнул, что всегда имел с ним хорошие отношения.

"Я не знаю, встретятся ли они (Путин и Зеленский, - ред.). Возможно, встретятся, а возможно, и нет. Они хотели бы, чтобы я присутствовал на встрече. Я сказал: "Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело", - добавил впоследствии Трамп.

Что будет, если Путин откажется от переговоров с Зеленским

На вопрос о дальнейшем развитии событий Трамп заявил, что ситуация станет понятнее в течение ближайшей недели или двух, и подчеркнул, что в случае отказа Путина от встречи с Зеленским Россия столкнется с серьезными последствиями.

"Могут быть очень серьезные последствия. Но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень серьезными, потому что это (война в Украине - ред.) то, что должно закончиться", - сказал Трамп.

Денуклеаризация России

Кроме того, как указывает Clash Report Трамп отметил важность вопроса денуклиаризации в мире и вспомнил о России.

"Денуклеаризация является большой целью. Россия готова это сделать. Я думаю, что Китай также будет готов это сделать", - подчеркнул Трамп.

Ранее, 25 августа во время пресс-конференции в Белом доме Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Россией по ограничению количества ядерного оружия и стремятся привлечь к этому процессу Китай.

"Ракеты, ядерное оружие - мы (с Россией - ред.) говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России - второе место, а у Китая - третье, но Китай значительно отстает, но через пять лет он нас догонит", - рассказал Трамп.

Он отметил, что денуклиаризация является одной из ключевых задач, которую Америка пытается решить совместно с Москвой и Пекином, подчеркнув, что распространение ядерного оружия недопустимо, ведь его разрушительная сила слишком велика.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Как Путин использует Трампа

Как писал Главред, часто заявления Дональда Трампа лишены логики, однако Москва активно использует их в дипломатии и переговорах с Соединенными Штатами. Об этом в комментарии для Главреда отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, под прикрытием риторики о перемирии или мирном урегулировании Россия пытается добиться более выгодных условий для дальнейшей агрессии и разрушения мирового порядка, включая существующие границы.

Эксперт отметил, что Кремль стремится зафиксировать в договоренностях с Западом два ключевых пункта: создание прецедента силового изменения границ в Европе и получение времени и ресурсов для нового удара - как против Украины, так и против всего коллективного Запада, поскольку его стратегической целью является их уничтожение.

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским осложняются из-за "личностных конфликтов". Он также подчеркнул, что Вашингтон готов участвовать в гарантиях безопасности, однако финансирование Украины со стороны США больше не предусмотрено.

До этого, Трамп выразил недовольство из-за ракетных ударов РФ по американскому заводу в Украине и дал Владимиру Путину две недели на реагирование, предупредив о возможных последствиях для России.

Кроме того, американский президент ранее отмечал, что в течение двух недель оценит реальные перспективы установления мира в Украине. Если же прогресс не будет достигнут, он пообещал изменить подход.

Другие новости:

Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

21:40Война
Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

21:11Политика
В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

20:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

Последние новости

22:27

Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

22:16

Как рождался шоколад: от горького напитка до сладкого соблазна

21:54

Почему поляки начали компостировать Украине мозг с "бандеровскими символами"мнение

21:42

У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда - что произошло

21:40

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
21:39

Гороскоп 2025 для Дев: сентябрь принесёт новые испытания и большие переменыВидео

21:32

ГМО - мифы и реальность: безопасны ли генетически модифицированные продукты

21:23

"Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать

21:15

Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецептВидео

Реклама
21:11

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войныВидео

21:01

ВСУ могут отступить со стратегического участка фронта - в чем причина

20:59

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

20:20

По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

20:19

"Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе

20:16

Эксперт Евгений Шевцов рассказал, какие данные может получить Нацполиция по финансовым операциям клиентов банков актуально

19:53

Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

19:47

Вуди Аллен в Москве признался в любви РФ - МИД Украины осудило его за позор и оскорбления

19:42

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:31

Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человекаВидео

Реклама
18:47

Это возможно: дачник раскрыл простой способ, как вырастить раннюю капусту осеньюВидео

18:36

Венера во Льве изменит все: какие ТОП-3 знака встретят любовь после 25 августа

18:24

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

16:34

"У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине

16:30

Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в СетиВидео

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

Реклама
15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять