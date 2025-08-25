Трамп и Путин провели переговоры о 'новом мировом порядке': что ждет Украину

Переговоры на Аляске являются этапом формирования нового мирового порядка, где Украину пытаются поставить перед фактической капитуляцией, указывает Горбач.

О чем сказал Горбач:

Россия стремится выбить себе лучшие условия для продолжения войны

У Кремля есть две ключевые цели

Украина имеет общие интересы с коллективной Европой

Заявления спецпредставителя Виткоффа не заслуживают внимания, ведь не имеют никакого смысла. Часто и заявления Трампа лишены логики, однако россияне используют их как инструмент в дипломатии и переговорах с США. Об этом в комментарии Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, под прикрытием разговоров о перемирии или примирении Москва стремится выбить более выгодные условия для дальнейшей агрессии и разрушения мирового порядка, в частности существующих границ.

Горбач подчеркнул, что Кремль пытается закрепить в соглашениях с Западом два ключевых момента. Во-первых, создать прецедент силового изменения границ в Европе, а во-вторых - получить возможность сосредоточить ресурсы для нового удара, который может быть направлен как против Украины, так и против коллективного Запада, ведь их стратегическая цель его разрушить.

"Сейчас для них решающий момент: удастся ли это сделать уже сейчас или процесс будет отложен и реализован в несколько этапов. Поэтому ситуация чрезвычайно опасна и угрожающая не только для Украины, но и прежде всего для Европы. Для США - тоже, но они этого просто не осознают. Европейские же лидеры осознают, поэтому и обеспокоены настолько, что бросили все дела и вместе отправились в Вашингтон. Ведь речь идет прежде всего об угрозе европейской безопасности", - указывает эксперт.

Горбач подчеркивает, что переговоры между Трампом и Путиным на Аляске стали первым этапом договоренностей по новому мировому устройству. Именно этого Путин стремится еще с Мюнхенской конференции 2007 года - разрушить действующие правила и установить новые международные нормы. Эти правила, по его словам, будут определяться во время переговоров Путина с Трампом и Си Цзиньпином в начале сентября.

Европа же не желает повторного разделения на сферы влияния (российскую или американскую) и пытается этому противодействовать.

Аналитик указывает на то, что Украина сейчас имеет общую судьбу с европейскими странами, ведь также не хочет оказаться в зоне чужого контроля, особенно российского. Поэтому интересы Киева и Европы совпадают, однако смогут ли они вместе противостоять тандему Трампа и Путина - вопрос открытый.

"В целом, если говорить о переговорах на Аляске, предложениях Путина и то, как их озвучивает Трамп, то наши варианты выхода из этой ситуации очень ограничены. Нам фактически предлагают капитуляцию. Это уже озвучено даже некоторыми нашими партнерами. Трамп продвигает идею "мира через капитуляцию" и, очевидно, еще некоторое время будет настаивать на этом. Но согласиться на это мы не можем, ведь это будет конец истории для нас", - резюмировал он.

Пойдет ли Путин на мирные переговоры по Украине

Как писал Главред, попытка президента США Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной обернулась для него очередным унижением. Такую оценку в эфире Эспрессо дал председатель ОО "Центр совместных действий", бывший вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук. Он отметил, что после встречи Путину пришлось оправдываться и демонстрировать, что переговоры якобы имели результат.

"Какая проблема у Трампа возникает с Путиным - Путин каждый раз просто выставляет Трампа дураком. Американская пресса очень зубастая. Они после Аляски в клочья рвали Трампа за эти унижения - за американских солдат, которые на коленях притягивали окровавленную красную дорожку, и вообще за то, как это было организовано. Потом Трамп пытался доказать, что это не так, что он имеет большое влияние, и продемонстрировал это влияние европейцам: вот я только что разговаривал - Путин согласился и обещал, он воспринимает гарантии и он готов к встрече", - сказал Рыбачук.

При этом политик подчеркнул, что российский лидер вряд ли согласится на настоящие мирные переговоры без предварительной консультации с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поделился новыми деталями переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, отметив, что российская сторона почти сразу пошла на уступки.

Однако видение успеха саммита у обоих лидеров разное. Для Трампа главная цель - достичь перемирия, тогда как для Путина уже сама встреча с президентом США без каких-либо уступок является результатом. Bloomberg отмечает, что Трамп стремится остановить огонь, тогда как Путин видит победой сам факт переговоров. Несмотря на разные ожидания, оба лидера заинтересованы в продолжении таких встреч.

При этом Путин выдвинул жесткие условия для прекращения огня, но не исключается, что он и Трамп смогут прийти к компромиссу относительно постепенного завершения воздушной войны. Как пишет Reuters, по данным источника, близкого к Кремлю, между Вашингтоном и Москвой наметились определённые точки сближения - в частности, Путин озвучил идею возможной ядерной сделки, которая позволила бы обоим лидерам сохранить лицо.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

