Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

Юрий Берендий
25 августа 2025, 15:31
146
Переговоры на Аляске являются этапом формирования нового мирового порядка, где Украину пытаются поставить перед фактической капитуляцией, указывает Горбач.
Трамп и Путин провели переговоры о 'новом мировом порядке': что ждет Украину
Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Горбач:

  • Россия стремится выбить себе лучшие условия для продолжения войны
  • У Кремля есть две ключевые цели
  • Украина имеет общие интересы с коллективной Европой

Заявления спецпредставителя Виткоффа не заслуживают внимания, ведь не имеют никакого смысла. Часто и заявления Трампа лишены логики, однако россияне используют их как инструмент в дипломатии и переговорах с США. Об этом в комментарии Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, под прикрытием разговоров о перемирии или примирении Москва стремится выбить более выгодные условия для дальнейшей агрессии и разрушения мирового порядка, в частности существующих границ.

видео дня

Горбач подчеркнул, что Кремль пытается закрепить в соглашениях с Западом два ключевых момента. Во-первых, создать прецедент силового изменения границ в Европе, а во-вторых - получить возможность сосредоточить ресурсы для нового удара, который может быть направлен как против Украины, так и против коллективного Запада, ведь их стратегическая цель его разрушить.

"Сейчас для них решающий момент: удастся ли это сделать уже сейчас или процесс будет отложен и реализован в несколько этапов. Поэтому ситуация чрезвычайно опасна и угрожающая не только для Украины, но и прежде всего для Европы. Для США - тоже, но они этого просто не осознают. Европейские же лидеры осознают, поэтому и обеспокоены настолько, что бросили все дела и вместе отправились в Вашингтон. Ведь речь идет прежде всего об угрозе европейской безопасности", - указывает эксперт.

Горбач подчеркивает, что переговоры между Трампом и Путиным на Аляске стали первым этапом договоренностей по новому мировому устройству. Именно этого Путин стремится еще с Мюнхенской конференции 2007 года - разрушить действующие правила и установить новые международные нормы. Эти правила, по его словам, будут определяться во время переговоров Путина с Трампом и Си Цзиньпином в начале сентября.

Европа же не желает повторного разделения на сферы влияния (российскую или американскую) и пытается этому противодействовать.

Аналитик указывает на то, что Украина сейчас имеет общую судьбу с европейскими странами, ведь также не хочет оказаться в зоне чужого контроля, особенно российского. Поэтому интересы Киева и Европы совпадают, однако смогут ли они вместе противостоять тандему Трампа и Путина - вопрос открытый.

"В целом, если говорить о переговорах на Аляске, предложениях Путина и то, как их озвучивает Трамп, то наши варианты выхода из этой ситуации очень ограничены. Нам фактически предлагают капитуляцию. Это уже озвучено даже некоторыми нашими партнерами. Трамп продвигает идею "мира через капитуляцию" и, очевидно, еще некоторое время будет настаивать на этом. Но согласиться на это мы не можем, ведь это будет конец истории для нас", - резюмировал он.

Пойдет ли Путин на мирные переговоры по Украине

Как писал Главред, попытка президента США Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной обернулась для него очередным унижением. Такую оценку в эфире Эспрессо дал председатель ОО "Центр совместных действий", бывший вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук. Он отметил, что после встречи Путину пришлось оправдываться и демонстрировать, что переговоры якобы имели результат.

"Какая проблема у Трампа возникает с Путиным - Путин каждый раз просто выставляет Трампа дураком. Американская пресса очень зубастая. Они после Аляски в клочья рвали Трампа за эти унижения - за американских солдат, которые на коленях притягивали окровавленную красную дорожку, и вообще за то, как это было организовано. Потом Трамп пытался доказать, что это не так, что он имеет большое влияние, и продемонстрировал это влияние европейцам: вот я только что разговаривал - Путин согласился и обещал, он воспринимает гарантии и он готов к встрече", - сказал Рыбачук.

При этом политик подчеркнул, что российский лидер вряд ли согласится на настоящие мирные переговоры без предварительной консультации с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поделился новыми деталями переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, отметив, что российская сторона почти сразу пошла на уступки.

Однако видение успеха саммита у обоих лидеров разное. Для Трампа главная цель - достичь перемирия, тогда как для Путина уже сама встреча с президентом США без каких-либо уступок является результатом. Bloomberg отмечает, что Трамп стремится остановить огонь, тогда как Путин видит победой сам факт переговоров. Несмотря на разные ожидания, оба лидера заинтересованы в продолжении таких встреч.

При этом Путин выдвинул жесткие условия для прекращения огня, но не исключается, что он и Трамп смогут прийти к компромиссу относительно постепенного завершения воздушной войны. Как пишет Reuters, по данным источника, близкого к Кремлю, между Вашингтоном и Москвой наметились определённые точки сближения - в частности, Путин озвучил идею возможной ядерной сделки, которая позволила бы обоим лидерам сохранить лицо.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Горбач Трамп новости Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:43Мир
У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

15:05Украина
РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в Сети

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

Реклама
14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

Реклама
12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

Реклама
09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять