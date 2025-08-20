Уступки с первых минут: Уиткофф раскрыл новые детали встречи Трампа и Путина

Стив Уиткофф не стал рассказывать, о чем конкретно говорили президенты на Аляске, но назвал Трампа мастером заключения сделок.

Стив Уиткофф рассказал о встрече Трампа и Путина на Аляске

Главные тезисы:

Встреча Трампа и Путина была долгой, так как стороны продвинулись к возможному мирному соглашению

США рассматривают именно мирное соглашение, а не просто прекращение огня

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф раскрыл новые подробности переговоров президентов США и России на Аляске. По его словам, россияне почти сразу пошли на уступки.

"Знаете, частью получения этих уступок было выяснение, готовы ли россияне быть более гибкими. И было ясно, что это важная развединформация, которую нам нужно было увидеть. Президент развил это почти сразу, что привело к продолжительности встречи", - сказал Уиткофф в эфире Fox news.

По его словам, встреча Трампа и Путина продлилась довольно долго, потому что стороны "действительно продвинулись в направлении мирного соглашения".

Уиткофф также объяснил, почему стороны рассматривают мирное соглашение, а не договор о прекращении огня.

"Мирное соглашение – это совсем другое. Она гораздо крепче. И президент почувствовал на встрече, что есть много предпосылок для мирного соглашения, так почему бы не стремиться к нему? И, конечно, в этом безумном мире его за это раскритиковали", - сказал спецпредставитель Трампа.

Уиткофф не стал рассказывать, о чем конкретно говорили стороны на Аляске, но сделал комплимент Трампу, назвав его мастером заключения сделок.

"Для меня он [Трамп] - легенда. Его политические предписания настолько прагматичны, настолько разумны", - сказал он.

Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Переговоры на Аляске - чем закончился саммит Трампа и Путина

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что во время переговоров на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны России против Украины. По словам Трампа, сейчас все зависит от украинского лидера Владимира Зеленского.

В The New York Times указывают, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Позже Трамп сделал ряд важных заявлений относительно трехсторонних переговоров. В частности, он подчеркнул важность встречи Зеленского и Путина. Также Трамп отметил, что Украина не станет членом НАТО.

"Но, знаете, Украина вернет себе свою жизнь. Они прекратят терять людей по всей стране и получат много земли", - заявил президент США.

Встреча Путина и Зеленского - что известно

Как сообщал Главред, президент США Трамп планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Он уже начал подготовку к переговорам. После двусторонней встречи планируется трехсторонний саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что саммит потенциально может состояться в течение двух недель.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или город в Венгрии.

По данным СМИ, Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. Глава Украины ответил отказом.

Швейцария выразила готовность принять встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Ему пообещали иммунитет от уголовного преследования.

Беларусь также готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Будет ли заключен мир между РФ и Украиной - мнение эксперта

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что на данный момент Украина и страна-агрессор Россия не приблизились к мирному урегулированию.

"На Аляске Путин просто подтвердил Трампу готовность встречаться и договариваться с Зеленским. Но на своих условиях, конечно. Это мизерный, но шаг к урегулированию, потому что раньше Кремль пускал пену изо рта, что Зеленский нелегитимен, и с ним договариваться не о чем", - сказал Кочетков.

Что касается Зеленского, то он в Вашингтоне также подтвердил Трампу, что готов встречаться и договариваться с Путиным.

"Но тоже на своих условиях! То есть, выход ВСУ с Донбасса для Украины неприемлем. И нам необходимы надежные гарантии безопасности. Сближение позиций Украины и РФ пока не произошло ни на йоту", - уверен аналитик.

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер.

