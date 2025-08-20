Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Беларусь готова принять встречу Зеленского и Путина.

В Беларуси выступили с неожиданной инициативой по встрече Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Кратко:

Беларусь заявила о готовности организовать встречу Зеленского и Путина

Вопрос возможных переговоров не обсуждался в разговоре Трампа и Лукашенко

Беларусь готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, если это нужно для обеспечения мира. Об этом заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - сказала Эйсмонт.

По ее словам, этот вопрос во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и Александр Лукашенко не обсуждали.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - мнение эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный заявил, что Путин не считает Зеленского равным себе, поэтому их встреча маловероятна.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Встреча Зеленского и Путина - где может пройти саммит

Как сообщал Главред, президент США Трамп планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Он уже начал подготовку к переговорам и сообщил об этом в соцсети Truth. После двусторонней встречи планируется трехсторонний саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что саммит потенциально может состояться в течение двух недель.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или город в Венгрии.

По данным СМИ, Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. Глава Украины ответил отказом.

Дональд Трамп тоже отказался от проведения трехсторонней встречи в столице РФ.

По данным Reuters, встречу Зеленского с Путиным могут провести в Венгрии или Швейцарии (Женева) как нейтральной стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным должны пройти в Европе, а именно - в Женеве.

Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности организовать встречу Зеленского и Путина в Вене. Он также отметил, что правительство Австрии свяжется с Международным уголовным судом (МУС), ведь "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".

Швейцария выразила готовность принять встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Ему пообещали иммунитет от уголовного преследования.

