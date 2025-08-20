Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Кратко:
- Беларусь заявила о готовности организовать встречу Зеленского и Путина
- Вопрос возможных переговоров не обсуждался в разговоре Трампа и Лукашенко
Беларусь готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, если это нужно для обеспечения мира. Об этом заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - сказала Эйсмонт.
По ее словам, этот вопрос во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и Александр Лукашенко не обсуждали.
Состоится ли встреча Путина и Зеленского - мнение эксперта
Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный заявил, что Путин не считает Зеленского равным себе, поэтому их встреча маловероятна.
"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Встреча Зеленского и Путина - где может пройти саммит
Как сообщал Главред, президент США Трамп планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Он уже начал подготовку к переговорам и сообщил об этом в соцсети Truth. После двусторонней встречи планируется трехсторонний саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что саммит потенциально может состояться в течение двух недель.
Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или город в Венгрии.
По данным СМИ, Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. Глава Украины ответил отказом.
Дональд Трамп тоже отказался от проведения трехсторонней встречи в столице РФ.
По данным Reuters, встречу Зеленского с Путиным могут провести в Венгрии или Швейцарии (Женева) как нейтральной стране.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным должны пройти в Европе, а именно - в Женеве.
Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности организовать встречу Зеленского и Путина в Вене. Он также отметил, что правительство Австрии свяжется с Международным уголовным судом (МУС), ведь "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".
Швейцария выразила готовность принять встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Ему пообещали иммунитет от уголовного преследования.
