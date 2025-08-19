Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

Путин во время разговора с Трампом согласился на встречу с Зеленским, но настоял, что переговоры должны состояться только в формате "с глазу на глаз".

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем говорится в материале Politico:

Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным

Путин захотел встретиться с Зеленским "с глазу на глаз"

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 августа согласился на переговоры с Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что встреча должна быть в формате "один-на-один". Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Трамп выдвинул идею сразу организовать трехстороннюю встречу. Как рассказал высокопоставленный представитель администрации в комментарии Politico, во время телефонного разговора с Путиным он предложил свое участие в переговорах между Зеленским и российским президентом.

"Вам не нужно приезжать. Я хочу встретиться с ним с глазу на глаз". Команда Трампа "начала работать над этим", - передает слова Путина высокопоставленный чиновник на правах анонимности.

Проработать этот вопрос поручено Стиву Уиткоффу.

Чего ждать от переговоров Зеленского, Путина и Трампа

Ранее Главред писал, что проведение трехсторонней встречи с участием президентов Украины Владимира Зеленского, США Дональда Трампа и России Владимира Путина на данный момент оказалось под большим сомнением.

Такую оценку дал украинский дипломат и бывший посол в США Валерий Чалый в комментарии 24 каналу. Он отметил, что Кремль ожидал, будто Дональд Трамп навяжет украинскому президенту собственный сценарий переговоров, однако этого не произошло благодаря вмешательству европейских лидеров.

"Кажется, что этого не удалось сделать. Теперь вопрос в том, согласятся ли россияне на трехстороннюю встречу в такой консолидированной позиции, которая еще может меняться", - сказал дипломат.

По словам дипломата, если российские требования не будут выполнены, Москва вполне может самостоятельно сорвать запланированную встречу.

Переговоры Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп рассчитывает организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским до конца августа, указал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Москва же предложила сначала провести двусторонние переговоры между лидерами России и Украины, а уже после этого - встречу в трехстороннем формате с участием Дональда Трампа. О такой инициативе Кремля заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Белом доме.

По данным Reuters, со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США, переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться на территории Венгрии.

