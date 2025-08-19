В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

В то же время ряд продуктов стали дороже.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-sushchestvenno-podesheveli-neskolko-vidov-ovoshchey-skolko-pridetsya-platit-10691081.html Ссылка скопирована

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какие продукты в Украине подешевели в июле 2025 года

Цена на какие продукты наоборот выросла

Среди всех продуктов питания в Украине в июле 2025 года больше всего подешевели овощи - цена на этот сегмент продуктов упала на 23,9%.

Об этом сообщили в Национальном научном центре "Института аграрной экономики" по данным Госстата.

видео дня

Отмечается, что больше всего в июле этого года упала цена на свеклу (-55,3%), лук (-44,8%), морковь (-37,9%) и капусту (-24,5%). На снижение цены повлияло массовое поступление на рынок продукции нового урожая.

Среди других продуктов питания подешевел только сахар - на него цена упала на 2,8%. В научном центре говорят, что, вероятно, на снижение цены повлияло то, что уменьшился спрос из-за неурожая ягод и косточковых фруктов, которые пострадали из-за весенних заморозков.

В то же время на некоторые продукты цены в июле выросли. В частности, подешевели фрукты (+1,7%), яйца (+1,5%), макаронные изделия, а также мясо и мясопродукты (по +1,4% соответственно).

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине значительно снизилась цена популярного мяса - где продается дешевле всего. Средняя стоимость продукта снизилась с 224,49 грн/кг в июле до 219,55 грн/кг в августе.

Также ранее сообщалось, что цены "упали" на 30% - в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта. Цены снижаются из-за увеличения количества продукции на рынке.

Напомним, популярный овощ резко упал в цене на 24%. Участники рынка ожидают, что тенденция к снижению цен сохранится.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред