В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

Вы узнаете:
- Какие продукты в Украине подешевели в июле 2025 года
- Цена на какие продукты наоборот выросла
Среди всех продуктов питания в Украине в июле 2025 года больше всего подешевели овощи - цена на этот сегмент продуктов упала на 23,9%.
Об этом сообщили в Национальном научном центре "Института аграрной экономики" по данным Госстата.
Отмечается, что больше всего в июле этого года упала цена на свеклу (-55,3%), лук (-44,8%), морковь (-37,9%) и капусту (-24,5%). На снижение цены повлияло массовое поступление на рынок продукции нового урожая.
Среди других продуктов питания подешевел только сахар - на него цена упала на 2,8%. В научном центре говорят, что, вероятно, на снижение цены повлияло то, что уменьшился спрос из-за неурожая ягод и косточковых фруктов, которые пострадали из-за весенних заморозков.
В то же время на некоторые продукты цены в июле выросли. В частности, подешевели фрукты (+1,7%), яйца (+1,5%), макаронные изделия, а также мясо и мясопродукты (по +1,4% соответственно).
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине значительно снизилась цена популярного мяса - где продается дешевле всего. Средняя стоимость продукта снизилась с 224,49 грн/кг в июле до 219,55 грн/кг в августе.
Также ранее сообщалось, что цены "упали" на 30% - в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта. Цены снижаются из-за увеличения количества продукции на рынке.
Напомним, популярный овощ резко упал в цене на 24%. Участники рынка ожидают, что тенденция к снижению цен сохранится.
Вас также может заинтересовать:
- Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка
- Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина
- Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает
Что такое Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред