Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

Алёна Воронина
19 августа 2025, 16:45
313
Трехсторонняя встреча может быть сорвана, и причиной этого могут стать европейские лидеры.
Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина
Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин с видео

Основные тезисы из слов дипломата Чалого:

  • Встреча Зеленского, Трампа и Путина может сейчас под большим вопросом
  • Причина этого заключается в том, что европейские лидеры сорвали ожидания Кремля

Проведение трехсторонней встречи президентов Украины Владимира Зеленского, США - Дональда Трампа и России - Владимира Путина сейчас под большим вопросом.

Такое мнение высказал украинский дипломат, экс-посол в США Валерий Чалый, сообщает "24 канал". Он отметил, что Кремль ожидал, что американский президент Дональд Трамп просто навяжет главе Украинского государства Зеленскому свой сценарий переговоров. Однако этого не произошло из-за того, что вмешались европейские лидеры.

видео дня

По словам Чалого, россияне очень хотели, чтобы была без изменений реализована их модель, которую они предложили в Анкоридже на Аляске.

"Кажется, что этого не удалось сделать. Теперь вопрос в том, согласятся ли россияне на трехстороннюю встречу в такой консолидированной позиции, которая еще может меняться", - сказал дипломат.

Дипломат отметил, что в случае невыполнения "хотелок" российской стороны, страна-агрессор РФ может сама сорвать трехстороннюю встречу.

По его словам, поддержка европейских стран в этих вопросах будет очень важной. Он отметил, что эта поддержка станет ключевым фактором, который будет определять, смогут ли быть проведены трехсторонние переговоры и возможен ли продуктивный диалог.

Возможность встречи Зеленского, Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, встреча Зеленского и Путина уже готовится. Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий останутся между ним и Путиным. Президент Украины после встречи с Трампом в США рассказал о ключевых результатах переговоров.

Также ранее Зеленский сообщил, что РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине. Саммит должен состояться без предварительных условий, считает президент Украины.

Напомним, Трамп раскрыл свой план окончания войны. Трамп заявил, что предстоящая встреча Зеленского с российским диктатором Путиным имеет ключевое значение для принятия решений относительно войны и возможного мира.

Читайте также:

О персоне: Валерий Чалый

Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019).

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:45Война
Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:45Политика
50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

16:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

Последние новости

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:44

Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

16:43

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

Реклама
16:40

Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

15:49

Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:28

Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

15:16

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

15:13

Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасностиВидео

15:13

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

15:00

Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

14:58

Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

Реклама
14:31

США пообещали Украине защиту "как по 5 статье НАТО": что это может означать на самом деле

14:25

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

14:19

"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

14:10

Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

14:04

Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в УкраинеВидео

13:51

Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

13:51

Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

13:45

Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

13:26

Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

13:12

Лаваш и рядом не стоит: рецепт вкусного рулета из популярного овоща

13:03

Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе: "Главное, что жива"

12:54

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

12:22

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

12:15

РФ может возобновить войну: названа гарантия безопасности для Украины

12:08

Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

12:03

Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусноВидео

11:50

После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

11:46

От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

11:33

Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

11:26

Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатомВидео

Реклама
11:03

В РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах, - ISW

10:45

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Драконам - страх, Собакам - семейные проблемы

10:38

Мирные переговоры как инструмент войны против Запада: в чем стратегический план Путина

10:13

Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным: в Кремле сделали заявление

10:02

"На него охотятся": какие проблемы у беглеца Олега Винника

09:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 августа (обновляется)

09:31

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

09:16

Мирное соглашение между Украиной и РФ: у Трампа назвали главное условие

08:56

Кто-то даст солдат, кто-то — деньги: Зеленский раскрыл детали поддержки Украины

08:31

"Это тихая вода перед бурей": что задумал Путин на День Независимости 24 августа

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять