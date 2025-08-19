Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

Трехсторонняя встреча может быть сорвана, и причиной этого могут стать европейские лидеры.

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой

Основные тезисы из слов дипломата Чалого:

Встреча Зеленского, Трампа и Путина может сейчас под большим вопросом

Причина этого заключается в том, что европейские лидеры сорвали ожидания Кремля

Проведение трехсторонней встречи президентов Украины Владимира Зеленского, США - Дональда Трампа и России - Владимира Путина сейчас под большим вопросом.

Такое мнение высказал украинский дипломат, экс-посол в США Валерий Чалый, сообщает "24 канал". Он отметил, что Кремль ожидал, что американский президент Дональд Трамп просто навяжет главе Украинского государства Зеленскому свой сценарий переговоров. Однако этого не произошло из-за того, что вмешались европейские лидеры.

По словам Чалого, россияне очень хотели, чтобы была без изменений реализована их модель, которую они предложили в Анкоридже на Аляске.

"Кажется, что этого не удалось сделать. Теперь вопрос в том, согласятся ли россияне на трехстороннюю встречу в такой консолидированной позиции, которая еще может меняться", - сказал дипломат.

Дипломат отметил, что в случае невыполнения "хотелок" российской стороны, страна-агрессор РФ может сама сорвать трехстороннюю встречу.

По его словам, поддержка европейских стран в этих вопросах будет очень важной. Он отметил, что эта поддержка станет ключевым фактором, который будет определять, смогут ли быть проведены трехсторонние переговоры и возможен ли продуктивный диалог.

Возможность встречи Зеленского, Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, встреча Зеленского и Путина уже готовится. Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий останутся между ним и Путиным. Президент Украины после встречи с Трампом в США рассказал о ключевых результатах переговоров.

Также ранее Зеленский сообщил, что РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине. Саммит должен состояться без предварительных условий, считает президент Украины.

Напомним, Трамп раскрыл свой план окончания войны. Трамп заявил, что предстоящая встреча Зеленского с российским диктатором Путиным имеет ключевое значение для принятия решений относительно войны и возможного мира.

О персоне: Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

