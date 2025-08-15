Укр
Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

Андрей Ганчук
15 августа 2025, 15:29обновлено 15 августа, 16:26
Трамп считает любое перемирие в Украине главной целью переговоров, но Путин видит ситуацию по-другому.
Трамп, Путин
Путин может согласиться на "обмен территорий" - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Кремль

Кратко:

  • Трамп и Путин могут договориться о частичном или временном прекращении огня
  • Путин может согласиться на "идею" Трампа об "обмене территориями"
  • Переговоры Трампа и Путина могут закончиться ничем

Президент США Дональд Трамп и глава страны-оккупанта России Владимир Путин по-разному видят успех саммита на Аляске. Для Трампа любое перемирие – ключевая цель, а для Путина встреча с главой Белого дома без уступок – уже успех. Путин может поддержать временное или частичное перемирие в Украине и даже идею Трампа об "обмене территорий". Однако возможен и сценарий, при котором они вообще ни о чем не договорятся.

Опасности и возможности для Трампа

В материале Bloomberg говорится, что Трамп хочет добиться прекращения огня, а для Путина успех – встреча с Трампом без уступок. У них разные ожидания от встречи на Аляске, хотя оба надеются на продолжение подобных переговоров.

Такое неравновесие ожиданий указывает на опасности и возможности для Трампа, который не раз говорил, что, мол, только он может завершить войну.

У Путина нет стимула заканчивать войну

Также журналисты акцентируют внимание на том, что у Путина нет особых стимулов для прекращения войны, поскольку его оккупанты медленно, но продвигаются на поле боя. Но в то же время Путин не хочет потерять отношения с Трампом, а саммит на Аляске помогает ему преодолеть изоляцию.

Саммит без Украины

Кроме того, журналисты пишут, что саммит на Аляске показывает: Трамп отошел от подхода Байдена "ничего об Украине без Украины", который гарантировал президенту Владимиру Зеленскому место за столом переговоров. Трамп пытался успокоить Зеленского, но ситуация показывает, что Трамп верит в свою "исключительную роль" человека, способного прекратить войну.

Аляска
Что известно об Аляске / Инфографика: Главред

Встреча Трампа, Зеленского и Путина

В Bloomberg пишут, что Трамп планирует уже второй саммит, на котором могут присутствовать Зеленский и, возможно, лидеры Европы. Ожидания Трампа относительно такой встречи оптимистичны, а Кремль, предвидя этот шаг, уже пригласил президента США в РФ.

Два сценария встречи Трампа и Путина

Оптимистический сценарий предполагает договоренности между Трампом и Путиным о временном или частичном прекращении боевых действий.

Негативный сценарий – политики не смогут найти общий язык и уйдут ни с чем.

Кроме того, Путин может согласиться на "идею" Трампа об "обмене территориями". Также глава Кремля стремится усилить разногласия между США и Европой и ослабить санкции против России.

Что пишут в американской прессе

В США считают, что Трамп провалит встречу с Путиным. Журналисты Financial Times напомнили о провальной пресс-конференции в 2018 году в Хельсинки и отсутствии в Белом доме экспертов по России.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как перед тем самым саммитом в Хельсинки пытался что-то втолковать Трампу про ядерное оружие, но президент его не слушал, поскольку смотрел футбол.

К тому же журналисты считают, что Марко Рубио, который одновременно занимает посты госсекретаря и помощника по нацбезопасности, не обладает таким авторитетом и опытом, как Генри Киссиджер, совмещавшим эти посты в 1973–1975 годах.

Сам Трамп резко раскритиковал подобные публикации и сказал, что если бы в ходе переговоров он, мол, освободил Москву или Ленинград, его все равно бы раскритиковали.

Встреча Трампа и Путина на Аляске – главные новости:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп заявил, что его приоритет на переговоры с Путиным – обсуждение возможности прекращение огня в Украине.

"Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьется мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - сказал американский президент.

Кремль пытается превратить встречу Трампа и Путина в экономический саммит и сместить внимание с войны против Украины, считают аналитики Института изучения войны. Цель Москвы – добиться ослабления санкций.

Путин и Трамп намерены обсудить самые сложные вопросы, но не будут подписывать никаких документов, считает рупор Кремля Дмитрий Песков. Однако Путин на общей пресс-конференции расскажет о том, по каким вопросам удалось "найти понимание".

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Bloomberg Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры на Аляске
