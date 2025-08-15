Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

Дональд Трамп заявил, что на второй встрече с Владимиром Путиным может быть не только Владимир Зеленский.

Дональд Трамп сделал заявление накануне встречи с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Главное:

В США назвали состав делегации на переговоры

Трамп планирует лично встретить и поприветствовать Путина

Президент США Дональд Трамп сделал заявление накануне запланированной встречи на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Высокие ставки", - написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

/ @realDonaldTrump

Трамп заявил, что на второй встрече с Путиным может быть не только Зеленский, но и европейские лидеры. По его словам, сегодняшняя его встреча с президентом РФ будет "оценкой и проверкой ситуации". И главная задача этих переговоров - подготовить встречу Путина с Зеленским.

"Моим главным приоритетом на саммите в Аляске будет обсуждение возможности прекращения огня в Украине. Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьется мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - заявил Трамп в эфире Fox News.

Трамп лично встретит Путина на Аляске

Трамп планирует лично встретить и поприветствовать Путина во время его прибытия на военную базу Элмендорф-Ричардсон возле города Анкоридж на Аляске в пятницу, при этом для прибытия Путина будет расстелена красная дорожка, сообщается на сайте телеканала NBC в пятницу со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации президента США.

"Чиновники подчеркнули, что точные детали и сценарий встречи еще уточняются", - говорится в сообщении.

Трамп также не планирует звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам до встречи с Путиным, сообщил третий высокопоставленный чиновник администрации. Однако непонятно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

Назван состав делегации США

В переговорах с российской делегацией на Аляске со стороны США примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В состав американской делегации также вошли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Встреча Трампа с Путиным: мнение эксперта

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что итоги переговоров могут стать неприятным сюрпризом для россиян.

Он отметил, что сейчас россияне стараются представить ситуацию так, будто только они и Трамп определяют будущее Европы и ход войны в Украине, игнорируя существование других мнений и участников процесса. Однако, по словам Коваленко, такая позиция приведет к разочарованию и внутренним разногласиям.

Ранее стало известно о том, что сказал Трамп европейским лидерам перед встречей с Путиным. Глава Белого дома назвал свой главный приоритет на переговорах с хозяином Кремля.

Напомним, ранее в США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом. Кремль пытается сместить внимание с войны в Украине на другие вопросы.

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

