Стратегический маневр: что стоит за возможным отходом ВСУ с данного участка фронта

Силы обороны сосредотачиваются на сохранении жизней военных вместо восстановления сожженных участков.

https://glavred.info/front/strategicheskiy-manevr-chto-stoit-za-vozmozhnym-othodom-vsu-s-dannogo-uchastka-fronta-10692572.html Ссылка скопирована

ВСУ уничтожают российскую технику и планируют организованное отступление с выжженной территории / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

Серебрянский лес полностью уничтожен в боях

Украинские войска уничтожили значительное количество российской техники

Планируется организованное отступление ВСУ из региона

Подразделения Сил обороны Украины могут оставить Серебрянский лес из-за его полного уничтожения в результате боевых действий. Об этом сообщил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

Сложные условия и успехи ВСУ

Жмайло отметил, что условия для украинских военных в лесничестве чрезвычайно сложные, однако за последние дни им удалось уничтожить часть российской техники.

видео дня

"Россияне действительно пытаются сделать определенный мешок, но горловина для отхода украинских сил все-таки остается. Сейчас основной задачей украинского военного командования, из того, что я слышал, это организовать именно планомерное отступление из этого региона", - отметил Жмайло.

Стратегические приоритеты украинских войск

В то же время он подчеркнул эффективность действий украинских бойцов в боях за лес:

"Скорее всего, дальше Силы обороны будут концентрироваться на том, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг Ямполя, куда пытаются прорываться россияне и их ДРГ. Будет укрепление линии фронта по Северскому Донцу и соответственно отражение атак, которые враг пытается делать южнее этой водной артерии и непосредственно с востока населенного пункта Серебрянка. Поэтому нам критически важно сохранить побольше жизней наших военнослужащих, а не выжженные россиянами территории".

Выполнение задач и результаты

По словам Жмайло, украинские военные выполнили свои задачи в Серебрянском лесничестве на "200 процентов", уничтожив большое количество оккупантов, несмотря на полное выжигание территории.

Тем временем ситуация на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, российские войска длительное время наращивают активность в этом районе, что создает серьезную угрозу для украинских позиций.

"Возле Покровска сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это размер вполне приличной большой европейской армии. Воевать против такой группировки, когда нас в разы меньше, чрезвычайно сложно", - подчеркнул Кузан.

Эксперт отмечает, что существует реальная опасность потери города и других участков фронта, поэтому ситуация в этом регионе требует повышенного внимания и стратегического планирования.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские защитники остановили попытку прорыва российских оккупантов в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.

Недавно представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что в районе Доброполья враг попал в окружение.

Читайте также:

Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред