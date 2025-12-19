Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

Вы узнаете:
В 10 выпуске шоу "Холостяк 14 актер Тарас Цимбалюк провел церемонию роз, в которой определил финалисток проекта. Цветы от актера ждали три участницы: Анастасия Половинкина, Надин Головчук и Ирина Пономаренко.
Перед церемонией Тарас провел индивидуальный разговор с каждой участницей, где подвел итоги их встречи со своей семьей. Во время диалога с Анастасией он подчеркнул недостаток откровенности в их отношениях.
Вместе с Надин он обсудил ее прошлые отношения, в которых партнер девушки страдал от наркотической зависимости. Цимбалюк прямо спросил у Головчук, был ли у нее такой опыт. Девушка ответила негативно и рассказала про прошлые абъюзивные отношения.
С Ирочкой Цимбалюк обсудил ее волнение во время визита к родителям. После разговора с мамой Тараса девушка расплакалась, а во время диалога с Тарасом было заметно ее подавленное эмоциональное состояние. Мама Холостяка высказала мнение, что Ирочка еще дитя и Тарас недооценивал ее эмоции. Также они нашли несоответствие в ритме жизни — участница признала, что ей комфортно находиться наедине, а Цимбалюк предпочитает постоянное общение с друзьями.
Розы на передфинальной церемонии получили все девушки. Тарас определит двоих фавориток в следующем выпуске.
Ранее Главред сообщал, что в 10 выпуске шоу "Холостяк 14" главный герой проекта Тарас Цимбалюк решился познакомить участниц со своими родителями. Во время разговора Ирины Пономаренко с мамой актера девушка расплакалась.
Также Ирина Кулешина рассказала о неприятной ситуации на проекте "Холостяк", которая заставила ее пересмотреть свое отношение к Тарасу Цимбалюку. Она заявила, что Тарас Цимбалюк имел возможность высказать свое настоящее мнение о ней в лицо, а не делать это за кадром.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
