Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

Алексей Тесля
19 декабря 2025, 22:35
Эксперты отмечают, что для комфортного проживания большинству людей достаточно поддерживать температуру в помещении на уровне около 18 градусов.
Назван способ экономии на отоплении / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Часто жильцы отапливают пустующие комнаты
  • Ещё одна ошибка — попытка "ускорить" прогрев
  • Специалисты обращают внимание на настройки котла

Специалист в сфере энергетики обратил внимание на типичные ошибки в использовании отопительных систем, которые многие совершают, даже не задумываясь о последствиях.

Именно такие просчёты нередко становятся причиной заметного роста расходов на электроэнергию и отопление в холодное время года, пишет Express.

Эксперты отмечают, что для комфортного проживания большинству людей достаточно поддерживать температуру в помещении на уровне около 18 градусов. Более тёплый режим оправдан в основном для пожилых людей или тех, кто имеет хронические заболевания. При этом важную роль играет не только сама температура, но и то, насколько грамотно настроена система отопления.

Часто жильцы отапливают пустующие комнаты, устанавливают неоправданно высокие параметры работы котла или размещают термостаты в неподходящих местах, из-за чего оборудование получает некорректные данные. Всё это снижает эффективность системы и увеличивает затраты.

Одна из распространённых проблем — неправильное расположение термостата. Этот прибор ориентируется на температуру воздуха вокруг себя, поэтому, если он установлен рядом с источниками тепла, на сквозняке или за мебелью, отопление будет работать некорректно и не сможет поддерживать оптимальный режим.

Ещё одна ошибка — попытка "ускорить" прогрев дома за счёт резкого повышения температуры в морозную погоду. На практике это не делает помещение теплее быстрее, а лишь заставляет систему работать дольше и потреблять больше энергии. Термостат просто поддерживает заданное значение, а не ускоряет процесс нагрева.

/ Инфографика: Главред

Также специалисты обращают внимание на настройки котла. Во многих моделях температура теплоносителя по умолчанию выставлена слишком высокой — зачастую в пределах 70–80 градусов. Между тем снижение этого показателя примерно до 60 градусов позволяет сохранить комфорт в доме, уменьшить нагрузку на оборудование и сократить расходы.

Дополнительным плюсом более щадящих настроек становится продление срока службы отопительной системы. Однако важно учитывать, что подобные рекомендации в первую очередь относятся к комбинированным котлам. Владельцам систем с накопительными баками перед изменением параметров лучше проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Как правильно настроить отопление: эксперты рекомендуют

Частое выключение отопления на короткое время с последующим включением, которое многие используют в надежде сэкономить, зачастую даёт обратный эффект — расходы растут, а тепло теряется впустую. Эксперты по энергоэффективности подчёркивают, что, несмотря на распространённое мнение, прерывистый режим работы отопления часто оказывается менее экономичным и менее результативным.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

