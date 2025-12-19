Как долго следует держать планку в 20, 40 и 60 лет: названы конкретные временные нормы

Специалисты по фитнесу разработали возрастную шкалу, которая поможет тренироваться без риска для здоровья.

Как долго следует держать планку в зависимости от возраста / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Сколько нужно держать планку в зависимости от возраста

Что самое тяжелое в этом упражнении

Как часто следует включать планку в недельной программе тренировок

Упражнение планка давно стало символом выносливости и дисциплины в мире фитнеса. Оно кажется простым - тело параллельно полу, опора на предплечья и пальцы ног. Но уже через несколько секунд чувствуешь, как работает каждая мышца.

Именно поэтому его называют одним из самых эффективных упражнений для кора - комплекса мышц, отвечающих за стабильность и силу корпуса, пишет Metro.

Фитнес-эксперты отмечают, что главное в планке - не рекорды, а качество выполнения. Ведь даже мировой рекорд, установленный чехом Йозефом Шалеком в 2023 году (9 часов 38 минут), не имеет практического значения для рядовых людей. Зато важно знать свою "норму" - безопасную продолжительность упражнения с учетом возраста и физических возможностей.

Возрастные ориентиры

20-39 лет: 45-60 секунд. Это показатель крепкого кора и функциональной стабильности.

45-60 секунд. Это показатель крепкого кора и функциональной стабильности. 40-59 лет: 30-45 секунд. Если удается удержать планку минуту - это уже признак превосходного контроля.

30-45 секунд. Если удается удержать планку минуту - это уже признак превосходного контроля. 60+: 15-30 секунд. Для старшего возраста даже полминуты - отличный результат и доказательство функциональной силы.

Техника важнее секунд

Персональный тренер Джозеф Уэбб советует: держать таз на уровне плеч, напрягать ягодицы и бедра, сохранять естественное положение шеи. Мышцы живота должны быть активными, но дыхание - спокойным. Если таз провисает, плечи перенапряжены или появляется боль в пояснице - это сигнал остановиться.

Адаптация для разных уровней

Эксперт по тренировкам Freeletics Рован Клифт добавляет: планку можно упростить - выполнять с опорой на колени или руки поставить на скамью. Это уменьшит нагрузку на запястья и поясницу, но позволит постепенно наращивать силу.

Как часто делать планку

Специалисты советуют включать упражнение в программу 3-5 раз в неделю. Ежедневная практика тоже возможна, если варьировать продолжительность и нагрузку. Но важно давать мышцам время на восстановление.

"Цель планки - не гнаться за цифрами, а развить стабильность кора, которая помогает в беге, силовых упражнениях и даже в обычных ежедневных движениях", - заключают тренеры.

