"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

По словам женщины, она обратилась в отделение с обычным вопросом.

В Приватбанке подложили свинью родным военных / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У девушки возник конфликт с работниками банка

Чем все закончилось

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на некорректное поведение сотрудников и недостаток уважения к клиентам, в том числе к семьям военнослужащих.

Подробности инцидента она рассказала на портале Минфин. По словам женщины, она обратилась в отделение с обычным вопросом — возможен ли перевод средств за границу.

Ее обслуживала молодая сотрудница, которая вежливо попыталась уточнить детали у коллег, поскольку клиентку интересовал именно наличный перевод. Однако ответ, который она получила от других работников отделения — Татьяны и Андрея — был озвучен в резкой и, по мнению клиентки, унизительной форме.

"Вообще-то в стране война", — прозвучало в ответ, после чего сотрудники в повышенном тоне начали перечислять ограничения на переводы и добавили ироничную реплику о том, что деньги "лучше перевозить рюкзаком на плечах". Разговор происходил на расстоянии нескольких метров, в конце рабочего дня, и, как отмечает женщина, был хорошо слышен всему залу.

Клиентка подчеркнула, что не требовала совершить перевод, а лишь задавала вопрос о возможности такой операции. Она также отметила, что является женой и сестрой военнослужащих и прекрасно осознает условия военного времени, именно поэтому и пришла за консультацией.

Кроме того, во время ожидания своей очереди женщина стала свидетелем еще одного инцидента: сотрудница Татьяна, по ее словам, кричала на пожилую клиентку, которая не могла сразу понять объяснения. На просьбы говорить спокойнее работница реагировала недостаточно тактично.

Автор отзыва отмечает, что подобное поведение недопустимо для банковского учреждения, тем более в условиях войны. Она добавила, что ранее сама работала в банковской сфере и знает стандарты обслуживания клиентов.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Это уже второй негативный опыт обращения в то же отделение за последние полгода. В прошлый раз женщина приходила выяснить, почему карта ее мужа — военнослужащего, который на тот момент находился в Донецкой области, — оказалась неактивной, несмотря на заверения сотрудников, что ею можно пользоваться. Тогда, по ее словам, она также столкнулась с грубым и истеричным ответом от той же сотрудницы.

Обращение на горячую линию результата не дало, а проблема с картой так и не была решена. В итоге военнослужащему пришлось открыть счет в другом банке онлайн.

"В это отделение больше обращаться не буду. Проще поехать в другой населенный пункт. А в будущем, после закрытия всех задолженностей, вообще забыть о существовании этого банка", — резюмировала клиентка.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

