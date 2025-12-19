В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

Уже были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами.

https://glavred.info/ukraine/v-ssha-provedut-mirnye-peregovory-k-formatu-privlekli-novyh-uchastnikov-10725635.html Ссылка скопирована

Умеров доложит Зеленскому об итогах консультаций / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

В обсуждениях теперь участвуют европейские партнеры

Умеров доложит Зеленскому об итогах консультаций

Украинские и американские чиновники в пятницу, 19 декабря, проведут новый раунд переговоров. В обсуждениях теперь участвуют европейские партнеры. Об этом написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram.

Он рассказал, что вместе с генерал-лейтенантом, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет сегодня новый раунд консультаций с американской стороной.

видео дня

"В этот формат, по приглашению американской стороны, привлечены также европейские партнеры. Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно", - отметил Умеров.

По словам секретаря СНБО, у Украины конструктивный настрой. В частности, были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами. Проходит подготовка к дальнейшим разговорам с американскими чиновниками.

Умеров добавил, что доложит президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций.

"Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", - обратил внимание он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале издания отмечается, что переговоры по завершению войны в Украине перешли в решающую фазу, и шанс на достижение мирного соглашения может появиться уже к Рождеству.

Кроме того, в Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Украинская делегация 19-20 декабря проведет переговоры с американской стороной в США. Обсуждение будет касаться так называемого "мирного плана", гарантий безопасности и восстановления Украины.

Вам может быть интересно:

О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред