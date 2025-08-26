"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

Президент Финляндии призывает США усилить давление на Путина из-за невыполнения обещаний по войне.

Финский лидер подчеркивает, что именно восточные страны могут повлиять на решение Путина о мире / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexstubb, скриншот

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины делают все возможное для достижения устойчивого мира. Он отметил, что успех в этом в значительной степени зависит от давления на Россию со стороны западных стран, в частности США, пишет Yle.

"Я надеюсь, что терпение Трампа в отношении России скоро иссякнет", - подчеркнул Стубб, намекая, что американский лидер может усилить давление на Владимира Путина, если усомнится в его готовности прекратить войну.

Санкции и давление как инструменты влияния

Президент Финляндии добавил, что союзники делают все возможное, чтобы Украина сохранила свое право на самоопределение и территориальную целостность. По его словам, остановить агрессию Путина можно только через санкции и таможенные ограничения в отношении стран, которые продолжают торговать с Россией или поддерживают ее военную промышленность.

"Единственные, кто могут склонить Путина к миру, находятся скорее на Востоке, чем на Западе", - отметил Стубб.

Перспективы мирного соглашения - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак оценивает вероятность подписания мирного соглашения в ближайшие месяцы как низкую. По его мнению, все зависит от развития событий на фронте, где сейчас Россия не находится в безвыходном положении.

Гарантии безопасности / Инфографика: Главред

"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - объясняет Ступак.

Эксперт подчеркивает, что изменения на фронте и экономическое состояние России оставляют ключевое влияние на перспективы переговоров и подписания мирного соглашения.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими, юридически обязывающими и действенными.

Военный аналитик и майор запаса Алексей Гетьман высказался о потенциальном участии Китая в миротворческой миссии в Украине, подчеркнув, что важно избежать любой поддержки России со стороны китайских сил.

Кроме того, война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе во вторник 28 августа.

О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

