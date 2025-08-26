"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

Читайте в материале:
- Как союзники и санкции могут повлиять на решение Путина
- Почему Восток, а не Запад, может склонить Путина к миру
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины делают все возможное для достижения устойчивого мира. Он отметил, что успех в этом в значительной степени зависит от давления на Россию со стороны западных стран, в частности США, пишет Yle.
"Я надеюсь, что терпение Трампа в отношении России скоро иссякнет", - подчеркнул Стубб, намекая, что американский лидер может усилить давление на Владимира Путина, если усомнится в его готовности прекратить войну.
Санкции и давление как инструменты влияния
Президент Финляндии добавил, что союзники делают все возможное, чтобы Украина сохранила свое право на самоопределение и территориальную целостность. По его словам, остановить агрессию Путина можно только через санкции и таможенные ограничения в отношении стран, которые продолжают торговать с Россией или поддерживают ее военную промышленность.
"Единственные, кто могут склонить Путина к миру, находятся скорее на Востоке, чем на Западе", - отметил Стубб.
Перспективы мирного соглашения - мнение эксперта
Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак оценивает вероятность подписания мирного соглашения в ближайшие месяцы как низкую. По его мнению, все зависит от развития событий на фронте, где сейчас Россия не находится в безвыходном положении.
"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - объясняет Ступак.
Эксперт подчеркивает, что изменения на фронте и экономическое состояние России оставляют ключевое влияние на перспективы переговоров и подписания мирного соглашения.
Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими, юридически обязывающими и действенными.
Военный аналитик и майор запаса Алексей Гетьман высказался о потенциальном участии Китая в миротворческой миссии в Украине, подчеркнув, что важно избежать любой поддержки России со стороны китайских сил.
Кроме того, война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе во вторник 28 августа.
Читайте также:
- "Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне
- F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия
- Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс
О персоне: Александр Стубб
Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред