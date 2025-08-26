F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

Читайте в материале:
Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево, сообщает УНИАН.
"Мы обеспечим вас несколькими F-16 в следующем месяце. И мы продолжаем замораживать российские активы для того, чтобы сегодня и в будущем они (россияне - ред.) пошли на реконструкцию страны. Это не абстрактная солидарность, это фактическая поддержка для того, чтобы защитить ваше море, ваше небо, вашу свободу", - отметил дипломат.
Помощь с разминированием и обучением военных
Он также сообщил, что Бельгия помогает Украине с разминированием: "До 2029 года на море мы обеспечиваем разминируя суда и дроны. Также работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Подготовлено более 3 тысяч солдат, пилотов и техников".
Финансовая и инфраструктурная поддержка
Кроме того, Брюссель выделяет 20 млн евро на поддержку украинской "пищевой инициативы" и инвестирует несколько миллионов евро в восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры.
Прево отметил важность украинских портов для глобальной продовольственной безопасности и поделился личными впечатлениями: "Помню рисунки украинских детей, которые вы мне дали в Риме. Я их рассматривал и я все еще тронут, потому что они напоминают нам всем, о чем эта борьба. Это не только о защите границ, но и о защите мечты, о защите достоинства нового украинского поколения. Одесса - свидетельство того, что баланс на Черном море изменился. Его изменили украинская смелость, самопожертвование...".
Возможное участие в миротворческой миссии
Министр также заявил, что Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине, если будет принято решение о прекращении огня: "Мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить. Но мы готовы присоединиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо".
