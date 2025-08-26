Укр
F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

Руслан Иваненко
26 августа 2025, 18:43
Брюссель передаст Украине истребители F-16 и продолжит замораживать российские активы.
F-16
Бельгия заявила о готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине по международному мандату / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Когда Украина получит бельгийские F-16
  • Какую помощь готовит Брюссель на море и суше
  • Почему Бельгия готова присоединиться к миротворческой миссии

Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево, сообщает УНИАН.

"Мы обеспечим вас несколькими F-16 в следующем месяце. И мы продолжаем замораживать российские активы для того, чтобы сегодня и в будущем они (россияне - ред.) пошли на реконструкцию страны. Это не абстрактная солидарность, это фактическая поддержка для того, чтобы защитить ваше море, ваше небо, вашу свободу", - отметил дипломат.

Помощь с разминированием и обучением военных

Он также сообщил, что Бельгия помогает Украине с разминированием: "До 2029 года на море мы обеспечиваем разминируя суда и дроны. Также работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Подготовлено более 3 тысяч солдат, пилотов и техников".

Финансовая и инфраструктурная поддержка

Кроме того, Брюссель выделяет 20 млн евро на поддержку украинской "пищевой инициативы" и инвестирует несколько миллионов евро в восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры.

Прево отметил важность украинских портов для глобальной продовольственной безопасности и поделился личными впечатлениями: "Помню рисунки украинских детей, которые вы мне дали в Риме. Я их рассматривал и я все еще тронут, потому что они напоминают нам всем, о чем эта борьба. Это не только о защите границ, но и о защите мечты, о защите достоинства нового украинского поколения. Одесса - свидетельство того, что баланс на Черном море изменился. Его изменили украинская смелость, самопожертвование...".

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Возможное участие в миротворческой миссии

Министр также заявил, что Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине, если будет принято решение о прекращении огня: "Мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить. Но мы готовы присоединиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо".

/ Фото: Скриншот

Смотрите выступление министра иностранных дел Бельгии Максима Прево

Как сообщал Главред, 24 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов.

Кроме того, в понедельник, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине.

Также известно, что правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

война в Украине Бельгия военная помощь F-16
Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

