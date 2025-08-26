F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

Брюссель передаст Украине истребители F-16 и продолжит замораживать российские активы.

Когда Украина получит бельгийские F-16

Какую помощь готовит Брюссель на море и суше

Почему Бельгия готова присоединиться к миротворческой миссии

Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево, сообщает УНИАН.

"Мы обеспечим вас несколькими F-16 в следующем месяце. И мы продолжаем замораживать российские активы для того, чтобы сегодня и в будущем они (россияне - ред.) пошли на реконструкцию страны. Это не абстрактная солидарность, это фактическая поддержка для того, чтобы защитить ваше море, ваше небо, вашу свободу", - отметил дипломат. видео дня

Помощь с разминированием и обучением военных

Он также сообщил, что Бельгия помогает Украине с разминированием: "До 2029 года на море мы обеспечиваем разминируя суда и дроны. Также работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Подготовлено более 3 тысяч солдат, пилотов и техников".

Финансовая и инфраструктурная поддержка

Кроме того, Брюссель выделяет 20 млн евро на поддержку украинской "пищевой инициативы" и инвестирует несколько миллионов евро в восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры.

Прево отметил важность украинских портов для глобальной продовольственной безопасности и поделился личными впечатлениями: "Помню рисунки украинских детей, которые вы мне дали в Риме. Я их рассматривал и я все еще тронут, потому что они напоминают нам всем, о чем эта борьба. Это не только о защите границ, но и о защите мечты, о защите достоинства нового украинского поколения. Одесса - свидетельство того, что баланс на Черном море изменился. Его изменили украинская смелость, самопожертвование...".

Возможное участие в миротворческой миссии

Министр также заявил, что Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине, если будет принято решение о прекращении огня: "Мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить. Но мы готовы присоединиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо".

Военная помощь - новости по теме

Как сообщал Главред, 24 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов.

Кроме того, в понедельник, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине.

Также известно, что правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Читайте также:

