Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

Трамп выслушивает советы сторонников относительно новых санкций, чтобы парализовать военную экономику Кремля.

Трамп размышляет о масштабных санкциях против России из-за отсутствия результатов встречи на Аляске / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

Вкратце:

Встреча Трампа и Путина на Аляске не принесла результата

Россия уклончиво отвечает на предложения по миру и безопасности Украины

После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске американский лидер не получил от России никаких конкретных гарантий о прекращении огня или встречи с Владимиром Зеленским. Москва уклончиво отреагировала на любые предложения о прекращении боевых действий и обеспечения безопасности Украины, сообщает The Times.

Сомнения Трампа и реакция сторонников

"Сторонники Трампа настаивают, что Аляска стала очередным триумфом президента в его стремлении к миру; сам он теперь, кажется, не так уверен. Несколько месяцев назад он рассуждал, что Путин, возможно, "обманывает его". Это осознание, несомненно, подкреплено дипломатическим тупиком и усилением российских авиаударов, последовавших за Аляской. На прошлой неделе он заявил, что собирается принять "очень важное решение": ввести "масштабные" санкции и пошлины против России или не делать ничего и просто сказать: 'Это ваша борьба'. Кажется, он просто ищет повод, чтобы уйти", - пишет издание. видео дня

Условия поддержки Украины и ограничения Пентагона

Также Трамп намекал, что "если Зеленский не готов отдать не только территории, которые сейчас оккупированы Россией, но и города и военные оборонительные сооружения за линией фронта, Америка не готова оказывать дальнейшую поддержку".

Американский лидер подчеркнул, что предоставление и финансирование оружия и средств противовоздушной обороны Украине должны брать на себя европейские страны.

"Пока Трамп продолжает добиваться ответа от Москвы, Пентагон наложил такое же вето на использование Украиной европейских ракет, включая британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые полагаются на американские данные о целях. По иронии судьбы, именно администрация Байдена первой ввела эти ограничения. Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за его подход к войне в Украине. Давно пора отменить эти ограничения, которые подрывают военное значение оружия", - отмечает The Times.

Призывы к санкциям и позиция Линдси Грэма

Издание также отмечает, что Трампу советуют ввести новые санкции против России, чтобы парализовать ее военную экономику. Среди тех, кто призывает к этому, - республиканец Линдси Грэм, один из авторов законопроекта о 500-процентных пошлинах для стран, продолжающих покупать российские энергоносители.

Мнение эксперта о действиях Трампа

Политический эксперт Максим Разумный, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко, в интервью Главреду отметил, что ультиматумы и дедлайны, которые Дональд Трамп озвучивает России и лично Путину, носят преимущественно тактический характер.

По словам эксперта, у Трампа есть разные мотивы: как амбициозный политик, которого некоторые исследователи называют нарциссом, он стремится выполнить свои обещания, заявить о себе как миротворце и продемонстрировать, что способен завершить войну, которую, по его мнению, можно было бы избежать при его президентстве.

"Это намерение у него действительно есть, но подход Трампа менее прямолинейный и эмоциональный, чем хотелось бы многим", - подчеркнул Розумный.

Война России против Украины - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для успешного противостояния российской агрессии Украина ежемесячно должна получать от партнеров не менее 1 млрд долларов на закупку американского оружия.

Кроме того, в понедельник 25 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что "конфликты личностей" затрудняют мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом. Стороны обсудили поддержку Украины и завершение войны.

Читайте также:

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

