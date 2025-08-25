'Будем иметь базовый план': Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

Украина в течение недели будет встречаться с представителями США для наработки плана гарантий безопасности.

https://glavred.info/war/budem-imet-bazovyy-plan-zelenskiy-anonsiroval-vstrechu-s-komandoy-trampa-10692449.html Ссылка скопирована

Украинская и американская команды встретятся в конце недели / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

В конце недели состоится встреча представителей Украины и США

В ближайшее время может появиться базовый план гарантий безопасности

Украина хочет понять, готова ли Россия к двусторонним и трехсторонним переговорам

В конце этой недели состоится встреча представителей Украины и США. На ней обсудят возможности будущих переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа.

По словам Зеленского, уже состоялось несколько встреч и в ближайшее время диалог будет продолжен. В частности, запланирована встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

видео дня

"Сегодня будет встреча с Келлогом (спецпредставителем Трампа - Главред) на продолжение этой тематики - развитие по подготовке возможных будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команд - тех людей, о которых вы сказали, или части тех людей (речь идет о спецпредставителе президента США Стиве Уиткоффе, госсекретаре США Марко Рубио и вице-президенте Джей Ди Венсе - Главред). Будет в течение недели много работы", - рассказал он.

Президент также заявил, что 24 августа глава Офиса президента Андрей Ермак разговаривал с госсекретарем Рубио и другими партнерами, а сегодня ожидается обсуждение между украинским военным руководством и представителями США. Кроме того, в среду должна состояться встреча в формате NSA meeting.

"Мне кажется, что мы будем иметь план, базовый план по гарантиям безопасности. Я думаю, что для деталей еще нужно время. После этого хотелось бы понять от американской стороны, готовы ли (россияне - Главред) на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", - отметил Зеленский.

Гарантии для Украины, инфографика / Инфографика: Главред

В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о якобы готовности Владимира Путина предоставить Украине гарантии безопасности вызвало сомнения среди экспертов. Аналитик Владимир Горбач отметил, что концепция "НАТО без НАТО" не способна обеспечить реальную защиту.

"Статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - пояснил Горбач в интервью Главреду.

Также он отметил, что Уиткофф не является экспертом по международному праву, поэтому его слова могли быть переданы или истолкованы неправильно, создав эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине авиационную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, однако отправка американских военных в Украину не рассматривается.

Тем временем европейские лидеры обсуждают возможность введения новых гарантий безопасности для Киева. По данным Bloomberg, инициатива принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Согласно предложению, союзники Украины обязаны будут в течение 24 часов принять решение о предоставлении военной помощи в случае повторного нападения России.

Издание The Times опубликовало материал, в котором рассматривает четыре возможных сценария сдерживания агрессии РФ в будущем.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова согласиться на гарантии безопасности для Украины только при условии, что их будут обеспечивать совместно Китай, США и ряд европейских стран.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль фактически требует права вето на любые договоренности по безопасности Украины. Это, по их мнению, является попыткой сорвать координацию между США, европейскими союзниками и Киевом в вопросе установления долгосрочного мира.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред