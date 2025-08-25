Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

Руслана Заклинская
25 августа 2025, 14:05обновлено 25 августа, 14:41
120
Украина в течение недели будет встречаться с представителями США для наработки плана гарантий безопасности.
'Будем иметь базовый план': Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа
Украинская и американская команды встретятся в конце недели / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • В конце недели состоится встреча представителей Украины и США
  • В ближайшее время может появиться базовый план гарантий безопасности
  • Украина хочет понять, готова ли Россия к двусторонним и трехсторонним переговорам

В конце этой недели состоится встреча представителей Украины и США. На ней обсудят возможности будущих переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа.

По словам Зеленского, уже состоялось несколько встреч и в ближайшее время диалог будет продолжен. В частности, запланирована встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

видео дня

"Сегодня будет встреча с Келлогом (спецпредставителем Трампа - Главред) на продолжение этой тематики - развитие по подготовке возможных будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команд - тех людей, о которых вы сказали, или части тех людей (речь идет о спецпредставителе президента США Стиве Уиткоффе, госсекретаре США Марко Рубио и вице-президенте Джей Ди Венсе - Главред). Будет в течение недели много работы", - рассказал он.

Президент также заявил, что 24 августа глава Офиса президента Андрей Ермак разговаривал с госсекретарем Рубио и другими партнерами, а сегодня ожидается обсуждение между украинским военным руководством и представителями США. Кроме того, в среду должна состояться встреча в формате NSA meeting.

"Мне кажется, что мы будем иметь план, базовый план по гарантиям безопасности. Я думаю, что для деталей еще нужно время. После этого хотелось бы понять от американской стороны, готовы ли (россияне - Главред) на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии для Украины, инфографика / Инфографика: Главред

В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о якобы готовности Владимира Путина предоставить Украине гарантии безопасности вызвало сомнения среди экспертов. Аналитик Владимир Горбач отметил, что концепция "НАТО без НАТО" не способна обеспечить реальную защиту.

"Статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - пояснил Горбач в интервью Главреду.

Также он отметил, что Уиткофф не является экспертом по международному праву, поэтому его слова могли быть переданы или истолкованы неправильно, создав эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине авиационную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, однако отправка американских военных в Украину не рассматривается.

Тем временем европейские лидеры обсуждают возможность введения новых гарантий безопасности для Киева. По данным Bloomberg, инициатива принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Согласно предложению, союзники Украины обязаны будут в течение 24 часов принять решение о предоставлении военной помощи в случае повторного нападения России.

Издание The Times опубликовало материал, в котором рассматривает четыре возможных сценария сдерживания агрессии РФ в будущем.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова согласиться на гарантии безопасности для Украины только при условии, что их будут обеспечивать совместно Китай, США и ряд европейских стран.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль фактически требует права вето на любые договоренности по безопасности Украины. Это, по их мнению, является попыткой сорвать координацию между США, европейскими союзниками и Киевом в вопросе установления долгосрочного мира.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский война России и Украины гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:17Мир
"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

14:05Война
Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

Реклама
12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

Реклама
11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

05:09

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчасВидео

04:30

"Машина почти не ездила": как проверить авто на скрученный пробег

03:45

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

01:30

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

01:03

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в пленуФотоВидео

24 августа, воскресенье
23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять