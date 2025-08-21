Укр
Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

Руслан Иваненко
21 августа 2025, 01:39
Украина вместе с международными партнерами начала активную работу над военной составляющей гарантий.
Новый
Ермак подчеркнул готовность Украины к любому формату переговоров о честном завершении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ермак провел первую координационную встречу с советниками ЕС и ведущих стран
  • Украинская власть начала активную работу над гарантиями безопасности с партнерами
  • Координационное совещание Ермака включало обсуждение планов действий в случае агрессии

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел первый длительный координационный разговор с советниками по национальной безопасности Германии, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, а также представителями ЕС и НАТО.

"Вместе идем четко по приоритетам, которые определили лидеры. Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку "Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок", - заявил Ермак в Telegram.

Активная работа над военной составляющей гарантий безопасности

По словам Ермака, Украина уже начала активную работу вместе с командами других стран над военной компонентой обеспечения безопасности. Также разрабатываются планы действий в случае затягивания войны российской стороной или срыва договоренностей по двух- и трехсторонних встреч лидеров.

"Украина готова к любому формату разговора о честном окончании войны, и мы благодарны президенту Трампу, всем в Америке, всем в Европе за поддержку. Соответствующие шаги должны сделать россияне, или - почувствовать дополнительное действительно болезненное давление мира", - добавил Ермак.

Экспертная оценка: иностранные войска как гарантия безопасности

Политолог Петр Олещук убежден, что ключевой гарантией безопасности для Украины могло бы стать размещение на ее территории иностранных военных контингентов.

"Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, где размещен военный контингент США, и это является одной из наиболее весомых гарантий безопасности", - пояснил Олещук в комментарии Главреду.

В противном случае, по его мнению, Украина рискует повторить сценарий Будапештского меморандума. "Подчеркиваю, реальной гарантией того, что война России против Украины не возобновится в ближайшее время, может быть только присутствие западных военных контингентов на территории Украины. Если этого не будет, новые гарантии безопасности станут очередным 'Минском', 'Будапештом' или 'Стамбулом', то есть просто тактической игрой России", - отметил эксперт.

Гарантии безопасности для Украины - что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность предоставить государству гарантии безопасности. Трамп допустил размещение на территории Украины американских войск.

Впрочем, Трамп выступил против вступления Украины в НАТО, но пообещал "очень хорошие" гарантии безопасности, которые должны устроить все стороны.

Позже Трамп сказал, что США не будут отправлять свои войска в Украину. Вашингтон поддержит усилия стран Европы, которые готовы прибегнуть к такому шагу. Штаты могут обеспечить западным войскам воздушную поддержку.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

война в Украине новости Украины Офис президента Андрей Ермак гарантии безопасности
