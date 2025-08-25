Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

Для ведения войны против России Украине необходимо ежемесячно получать от партнеров 1 млрд долларов на закупку вооружения из США, указывает президент.

О чем сказал Зеленский:

Для войны против РФ Украина нуждается в американском оружии на 1 млрд долларов в месяц

Норвегия может помочь Украине в сферах ПВО и безопасности моря

Для эффективного ведения войны против России Украина должна ежемесячно получать от партнеров не менее 1 млрд долларов на закупку американского вооружения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе которую транслировал Офис президента Украины.

Он отметил, что Норвегия может сыграть важную роль в обеспечении безопасности Украины, в частности в области противовоздушной обороны и защиты на море.

"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу минимум на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил", - отметил Зеленский.

Зеленский также обратил внимание на развитие украинского производства дронов и возможности для сотрудничества с иностранными партнерами, подчеркнув, что инвестиции являются не только практической поддержкой, но и дополнительным рычагом давления на Россию с целью прекращения войны.

Будут ли США продолжать поставки оружия в Украину

Как писал Главред, Украина может быть уверенной в стабильных поставках американского оружия, поскольку Дональд Трамп фактически потерял интерес к переговорам с Владимиром Путиным. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Он отметил, что на Трампа по вопросу продолжения военной поддержки давил не только президент Владимир Зеленский, но и лидеры государств-членов НАТО. Помощь Украине постоянно поднималась в переговорах с Великобританией, Францией, Германией, Италией, Литвой, Польшей, Эстонией, Швецией и Финляндией.

"Трамп устал от разговоров с Путиным, поэтому Украина будет иметь стабильные поставки американского оружия", - отметил Яременко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Китае четко заявили, что не планируют отправлять миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности. Соответствующую позицию озвучило Министерство иностранных дел КНР.

Тем временем Главное управление разведки Минобороны официально сообщило об освобождении Новомихайловки в Донецкой области от российских оккупантов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, может завершиться в течение ближайших шести месяцев.

