"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса.

Что будет с курсом валют - прогноз / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Наличный курс традиционно немного выше официального - разница около 1,2%

Риски остаются неизменными: военная эскалация и сокращение внешней помощи

В августе курс гривны оставался относительно стабильным: межбанковские котировки держались в пределах 41,20-41,50 грн/$, а в наличном сегменте единичные продажи доллара доходили до 42 грн., рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, наличный курс традиционно немного выше официального - разница около 1,2%.

"В сентябре, с учетом привычного осеннего оживления деловой активности, НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса", - отметила эксперт.

Она сообщила, что по состоянию на 1 августа международные резервы НБУ составляли $43 млрд, что позволяет регулятору поддерживать устойчивость рынка.

"Главные риски остаются неизменными: военная эскалация и сокращение внешней помощи могут вызвать резкие колебания курса. При отсутствии шоков и своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет остаться стабильной", - добавила Золотько.

/ Инфографика: Главред

Курс доллара: прогноз банкира

На украинском валютном рынке последняя неделя августа обещает быть стабильной, без резких колебаний. Курс доллара, как ожидается, сохранит устойчивость, в то время как евро может демонстрировать незначительные изменения.

Такое мнение выразил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка". Курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями, говорит он.

О персоне: Анна Золотько Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК". Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область

Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).

В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

