Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

Алексей Тесля
25 августа 2025, 16:55
64
НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса.
доллар, обмен валют,
Что будет с курсом валют - прогноз / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Важное:

  • Наличный курс традиционно немного выше официального - разница около 1,2%
  • Риски остаются неизменными: военная эскалация и сокращение внешней помощи

В августе курс гривны оставался относительно стабильным: межбанковские котировки держались в пределах 41,20-41,50 грн/$, а в наличном сегменте единичные продажи доллара доходили до 42 грн., рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, наличный курс традиционно немного выше официального - разница около 1,2%.

видео дня

"В сентябре, с учетом привычного осеннего оживления деловой активности, НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса", - отметила эксперт.

Она сообщила, что по состоянию на 1 августа международные резервы НБУ составляли $43 млрд, что позволяет регулятору поддерживать устойчивость рынка.

"Главные риски остаются неизменными: военная эскалация и сокращение внешней помощи могут вызвать резкие колебания курса. При отсутствии шоков и своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет остаться стабильной", - добавила Золотько.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Курс доллара: прогноз банкира

На украинском валютном рынке последняя неделя августа обещает быть стабильной, без резких колебаний. Курс доллара, как ожидается, сохранит устойчивость, в то время как евро может демонстрировать незначительные изменения.

Такое мнение выразил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка". Курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями, говорит он.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Читайте также:

О персоне: Анна Золотько

Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК".

Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область
Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).
В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс доллара доллар гривна Анна Золотько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:55Война
Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

17:02Война
Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

16:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

Реклама
16:34

"У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине

16:30

Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в СетиВидео

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

Реклама
14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

Реклама
11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять