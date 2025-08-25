"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

Важное:
- Наличный курс традиционно немного выше официального - разница около 1,2%
- Риски остаются неизменными: военная эскалация и сокращение внешней помощи
В августе курс гривны оставался относительно стабильным: межбанковские котировки держались в пределах 41,20-41,50 грн/$, а в наличном сегменте единичные продажи доллара доходили до 42 грн., рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Как подчеркнула она в комментарии Главреду, наличный курс традиционно немного выше официального - разница около 1,2%.
"В сентябре, с учетом привычного осеннего оживления деловой активности, НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса", - отметила эксперт.
Она сообщила, что по состоянию на 1 августа международные резервы НБУ составляли $43 млрд, что позволяет регулятору поддерживать устойчивость рынка.
"Главные риски остаются неизменными: военная эскалация и сокращение внешней помощи могут вызвать резкие колебания курса. При отсутствии шоков и своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет остаться стабильной", - добавила Золотько.
Курс доллара: прогноз банкира
На украинском валютном рынке последняя неделя августа обещает быть стабильной, без резких колебаний. Курс доллара, как ожидается, сохранит устойчивость, в то время как евро может демонстрировать незначительные изменения.
Такое мнение выразил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка". Курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями, говорит он.
