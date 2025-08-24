Укр
Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

Руслан Иваненко
24 августа 2025, 10:03
Эксперт оценивает влияние глобальных событий на курс доллара и евро.
Эксперт предупреждает о возможных незначительных изменениях валютного рынка Украины

На валютном рынке Украины последняя неделя августа пройдет спокойно, без неожиданных скачков курса. Доллар остается более предсказуемым, тогда как евро может показывать небольшие колебания.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил:

"Почти исключены глобальные события, которые могли бы сбросить с пьедестала доллар или евро."

Прогноз курса доллара

По прогнозу Лесового, курс доллара до 31 августа будет колебаться:

  • Межбанк: 41,4-41,8 грн
  • Наличный рынок: 41,4-41,8 грн

Стоимость в гривнах:

  • 100 долларов - 4140-4180 грн
  • 1000 долларов - 41400-41800 грн

Прогноз курса евро

Курс евро, по словам эксперта, будет оставаться:

  • Межбанк: 48-49 грн
  • Наличный рынок: 48-49,5 грн

Стоимость в гривнах:

  • 100 евро - 4800-4950 грн
  • 1000 евро - 48000-49500 грн

"Курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями. Официальный курс доллара будет в пределах 41,8-42,4 гривны, а евро - в диапазоне 48,5-50 гривен," - добавил эксперт.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников сказал, что не стоит надеяться, что в случае объявления перемирия гривна сразу начнет укрепляться, а доллар - обесцениваться.

В то же время, по отношению к евро гривна усилила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 47,91 гривны за один евро. Гривна укрепилась на 7 копеек.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив говорил, что к концу 2025 года курс доллара в Украине превысит психологическую отметку в 42 гривны и вырастет примерно до 42,6 гривен.

УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны.

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

