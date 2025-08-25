Укр
Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

Юрий Берендий
25 августа 2025, 17:02обновлено 25 августа, 18:06
Владимир Зеленский заявил, что предложения России о прекращении оккупации в обмен на сдачу части украинских территорий нельзя назвать уступками.
Зеленский сделал важное заявление по Донбассу и уступкам РФ

О чем сказал Зеленский:

  • "Уступки" России по территориям Украины на самом деле не являются уступками
  • Встреча президентов Украины и РФ зависит от позиции США и России

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем подчеркнул, что заявления российских властей о возможном прекращении оккупации Украины в обмен на сдачу Донецкой и Луганской областей нельзя считать уступками. Об этом сообщает УНИАН.

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину - являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует и не имеют соответствующих возможностей", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сама дискуссия на эту тему противоречит международному праву.

Когда может состояться встреча Зеленского и Путина

По его словам, сроки проведения встречи лидеров зависят от позиции России и Соединенных Штатов.

Зеленский напомнил, что именно США еще 7 марта предложили прекращение огня, и Украина поддержала это без всяких условий, чем удивила Москву, которая впоследствии начала искать новые поводы для продолжения войны.

Он также подчеркнул, что украинская сторона выступает за тишину и прекращение убийств, и если Россия откажется от договоренностей, США должны предпринять решительные шаги для остановки Путина.

Как Путин использует Трампа против Зеленского

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь при условии присутствия президента США Дональда Трампа. В то же время такая встреча, по мнению экспертов, принесет выгоду прежде всего Кремлю. Об этом в интервью Главреду заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Он напомнил, что Путин неоднократно подчеркивал нежелание вести диалог с Зеленским, считая его "нелегитимным президентом".

"Если же в этой встрече участвует Трамп, который фактически выступает посредником и не оказывает давления, то Зеленский на такой встрече не сможет влиять на Путина. Такая встреча, скорее всего, не приведет к результату, но позволит Путину "записать" себе еще один успех для внутренней аудитории, заявив, что он сделал большую дружескую услугу Трампу, встретившись с Зеленским, надеясь на мир, который бы гарантировал как раз прекращение ужасной агрессии против Российской Федерации, которую организовала Украина как "марионетка" Запада. При этом Россия сможет утверждать, что "ничего не добилась Украина, потому что она не хочет видеть своего счастья", - сказал Морозов.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп располагает инструментами, способными способствовать мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже следующий День независимости Украина будет отмечать в атмосфере мира и безопасности.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в конце этой недели запланирована встреча представителей Киева и Вашингтона, где будут обсуждаться возможности дальнейших переговоров с Россией.

О персоне: Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

