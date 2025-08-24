Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Украинские защитники освободили Новомихайловку в Донецкой области от российских оккупантов. Об этом официально заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Вернуть территории и восстановить контроль над населенным пунктом смогли бойцы подразделения "Артан" и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Они провели успешную наступательную операцию, которая стала неожиданной для врага.
"Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта", - говорится в сообщении.
Смотрите видео об освобождении населенного пункта Новомихайловка:
Украинские защитники применили разведчиков, штурмовиков, тяжелую технику и БПЛА. Это помогло улучшить тактическое положение и усилить оборону полосы на этом направлении. Сейчас Новомихайловка зачищена от оккупантов и находится под полным контролем украинской армии.
"Господин президент! Подразделение "Артан" и Третья штурмовая бригада освободили Новомихайловку. Служу украинскому народу! Слава Украине! Героям Слава!" - сказал боец, который принимал участие в освобождении населенного пункта.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, украинские защитники остановили попытку прорыва российских оккупантов в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении Днепропетровской области.
Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.
Недавно представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что в районе Доброполья враг попал в окружение.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
