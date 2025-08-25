Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

Читайте в материале:
Последние десять дней стали одним из самых активных периодов дипломатической активности с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент США Дональд Трамп провел встречи с российским лидером Владимиром Путиным, после чего обсудил ситуацию с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Результаты саммитов и перспективы переговоров
The New York Times отмечает, что саммиты не завершились подписанием мирного соглашения или перемирия, а оптимистичные заявления лидеров не дали значительного импульса для урегулирования конфликта.
"Сейчас маловероятно, что состоится саммит между Путиным и Зеленским, хотя украинский президент неоднократно заявлял, что готов к нему, называя это единственным способом добиться прекращения войны. После саммита на Аляске Белый дом заявил, что Путин согласился на предложение Трампа организовать такую встречу. Но Белый дом с тех пор выразил более пессимистическое мнение", - говорится в материале.
В РФ, в свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что встреча не планируется, "в любом случае сначала нужно согласовать повестку дня".
Ситуация на фронте
Боевые действия продолжаются в нескольких регионах Украины. Россия отвоевала Курскую область, однако непосредственно на территории Украины значительных изменений не зафиксировано. В то же время Кремль пытается продвинуться на севере Донецкой области и захватить Покровск, стремясь взять под контроль остатки Донбасса.
"Путин требует, чтобы Украина отдала весь Донбасс, состоящий из Луганской и Донецкой областей на востоке страны. Сейчас Россия контролирует почти всю Луганскую область и около трех четвертей Донецкой области. Но Украина удерживает ряд городов-крепостей в Донецкой области, которые Россия не смогла захватить несмотря на годы боевых действий - территорию, которая является важной для Киева как с оборонной, так и с политической точки зрения", - отмечают журналисты.
Гарантии безопасности и международная поддержка
Украина также настаивает на гарантиях безопасности и возвращении около 20 000 детей, депортированных в Россию. Киев считает членство в НАТО лучшей гарантией защиты от будущей агрессии, хотя в краткосрочной перспективе это маловероятно.
Россия предлагает, чтобы гарантии безопасности предоставлялись через Совет безопасности ООН, что Киев считает неприемлемым. Кроме того, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за военные преступления, включая похищение детей.
Мнение украинских военных
Украинские военные выражают глубокий пессимизм относительно перспектив мирных переговоров и быстрого завершения войны. По их оценкам, на передовой на востоке Украины отсутствуют какие-либо признаки близкого окончания боевых действий, а дипломатические инициативы значительно отстают от реалий фронта.
Специалисты подчеркивают, что недоверие военных также обусловлено затягиванием выполнения международных обещаний по помощи, в частности со стороны США, что не оправдывает ожиданий на скорое прекращение конфликта.
Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.
Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остается разрешенным.
Кроме того, специальный представитель США Кит Келлог выразил надежду, что следующий День независимости Украина сможет отпраздновать в условиях мира и безопасности.
