Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

Руслан Иваненко
25 августа 2025, 19:53
174
Международное сообщество обсуждает дальнейшую поддержку Украины после завершения войны.
Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров
Зеленский продолжает настаивать на встрече с Путиным, однако Кремль не подтверждает планы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с видео

Читайте в материале:

  • Почему саммиты не дали результатов и что ждет Украину дальше
  • Какие территории Донбасса остаются под контролем Украины
  • Какие гарантии безопасности и международная поддержка обсуждаются

Последние десять дней стали одним из самых активных периодов дипломатической активности с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент США Дональд Трамп провел встречи с российским лидером Владимиром Путиным, после чего обсудил ситуацию с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Результаты саммитов и перспективы переговоров

The New York Times отмечает, что саммиты не завершились подписанием мирного соглашения или перемирия, а оптимистичные заявления лидеров не дали значительного импульса для урегулирования конфликта.

видео дня

"Сейчас маловероятно, что состоится саммит между Путиным и Зеленским, хотя украинский президент неоднократно заявлял, что готов к нему, называя это единственным способом добиться прекращения войны. После саммита на Аляске Белый дом заявил, что Путин согласился на предложение Трампа организовать такую встречу. Но Белый дом с тех пор выразил более пессимистическое мнение", - говорится в материале.

В РФ, в свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что встреча не планируется, "в любом случае сначала нужно согласовать повестку дня".

Ситуация на фронте

Боевые действия продолжаются в нескольких регионах Украины. Россия отвоевала Курскую область, однако непосредственно на территории Украины значительных изменений не зафиксировано. В то же время Кремль пытается продвинуться на севере Донецкой области и захватить Покровск, стремясь взять под контроль остатки Донбасса.

"Путин требует, чтобы Украина отдала весь Донбасс, состоящий из Луганской и Донецкой областей на востоке страны. Сейчас Россия контролирует почти всю Луганскую область и около трех четвертей Донецкой области. Но Украина удерживает ряд городов-крепостей в Донецкой области, которые Россия не смогла захватить несмотря на годы боевых действий - территорию, которая является важной для Киева как с оборонной, так и с политической точки зрения", - отмечают журналисты.

Гарантии безопасности и международная поддержка

Украина также настаивает на гарантиях безопасности и возвращении около 20 000 детей, депортированных в Россию. Киев считает членство в НАТО лучшей гарантией защиты от будущей агрессии, хотя в краткосрочной перспективе это маловероятно.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Россия предлагает, чтобы гарантии безопасности предоставлялись через Совет безопасности ООН, что Киев считает неприемлемым. Кроме того, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за военные преступления, включая похищение детей.

Мнение украинских военных

Украинские военные выражают глубокий пессимизм относительно перспектив мирных переговоров и быстрого завершения войны. По их оценкам, на передовой на востоке Украины отсутствуют какие-либо признаки близкого окончания боевых действий, а дипломатические инициативы значительно отстают от реалий фронта.

Специалисты подчеркивают, что недоверие военных также обусловлено затягиванием выполнения международных обещаний по помощи, в частности со стороны США, что не оправдывает ожиданий на скорое прекращение конфликта.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остается разрешенным.

Кроме того, специальный представитель США Кит Келлог выразил надежду, что следующий День независимости Украина сможет отпраздновать в условиях мира и безопасности.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине линия фронта нормандские переговоры мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:42Война
Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

19:31Синоптик
Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

18:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

20:20

По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

20:19

"Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе

20:16

Эксперт Евгений Шевцов рассказал, какие данные может получить Нацполиция по финансовым операциям клиентов банков актуально

19:53

Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

19:47

Вуди Аллен в Москве признался в любви РФ - МИД Украины осудило его за позор и оскорбления

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
19:42

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:31

Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человекаВидео

18:47

Это возможно: дачник раскрыл простой способ, как вырастить раннюю капусту осеньюВидео

Реклама
18:36

Венера во Льве изменит все: какие ТОП-3 знака встретят любовь после 25 августа

18:24

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

Реклама
16:34

"У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине

16:30

Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в СетиВидео

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

Реклама
12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять