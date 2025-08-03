Украина готовит сюрприз для врага: СМИ раскрыли, какое украинское оружие пугает РФ

Киев модернизирует крылатые ракеты для увеличения дальности полета и повышения боевой эффективности.

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Украина наращивает производство ракет и оружия, чтобы противостоять усиленным атакам России / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Кратко:

Украина активно развивает собственное ракетное производство вопреки атакам России

Киев увеличивает выпуск крылатых ракет и беспилотников в ответ на агрессию

Отечественная оборонная промышленность Украины быстро наращивает производство вооружений

Украина наращивает собственное ракетное производство на фоне непоследовательной поддержки США, пишет The Independent. Несмотря на жесткие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России, Киев активно развивает свою оборонную промышленность и ракетную программу в условиях строгой секретности.

Приоритет - ракеты

Главным приоритетом Украины является создание ракет, которые не уступают по дальности и разрушительной силе российским крылатым и баллистическим ракетам, а также боевым дронам Shahed. После недавнего удара России по Павлограду - городу с давними заводами по производству ракет - российское оборонное ведомство заявило, что поразило объекты, связанные с производством компонентов для ракет и беспилотников.

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"Поскольку Россия усиливает атаки, несмотря на любые сроки, которые пытается установить Трамп, Киев ищет новые способы возмездия", - отмечает издание.

Новые разработки и наращивание производства

В Украине уже производят ракеты серии "Нептун", "Паляница", "Пекло" и "Рута". По официальным данным, производство выросло в 8 раз между 2023 и 2024 годами, а в 2025 году планируется изготовить 3000 крылатых ракет и ракет для беспилотников. Президент Зеленский сообщил, что ракета R-360 "Нептун" была модифицирована для увеличения дальности полета.

"Однако "Нептуны" и другие украинские ракеты имеют взрывные боеголовки, которые составляют лишь часть - иногда десятую часть - от тех, что несут российские ракеты", - отмечает The Independent.

Проект "Барс" и другие перспективные ракеты

В то же время инженеры разрабатывают ракету большой дальности "Барс" - гибрид между беспилотником и крылатой ракетой с турбореактивным двигателем, которая может преодолевать 700-800 км и нести 50-100 кг взрывчатки. Однако газета добавляет, что ее ударная сила существенно меньше российских ракет с боеголовками весом около тонны.

В прошлом году Зеленский намекнул на успешное испытание двигателя для баллистической ракеты, которая может быть связана с проектом "Сапсан" ("Гром-2") - ракетной системы, разработка которой была возобновлена после 2014 года.

Дрон-ракета "Пекло" / Инфографика: Главред

Масштабы оборонной промышленности

Советник Министерства стратегических отраслей промышленности Юрий Сак рассказал, что с 2014 года количество предприятий, вовлеченных в производство вооружений, выросло до около 100 государственных и почти 700 частных компаний. Производство гаубиц увеличилось с одной в месяц в 2022 году до 15 ежемесячно. Кроме того, Украина производит полный спектр беспилотных систем - от разведывательных до ударных дронов с дальностью полета до 2000 км.

"Мы также производим в стране весь спектр беспилотных и робототехнических систем, наземных дронов, морских дронов, воздушных дронов, которые включают как разведывательные дроны, так и бомбардировщики, а также дроны с дальностью полета до 2000 км", - заявил Сак.

В то же время Россия пытается уничтожить все ключевые объекты, где, по ее мнению, происходит разработка или производство украинского оружия.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Также украинская ракета-дрон "Пекло", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

Кроме того, Украина уже близка к получению собственного вооружения, способного поражать цели вглубь территории России. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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