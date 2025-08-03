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Украина готовит сюрприз для врага: СМИ раскрыли, какое украинское оружие пугает РФ

Руслан Иваненко
3 августа 2025, 22:10
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Киев модернизирует крылатые ракеты для увеличения дальности полета и повышения боевой эффективности.
Гром-2, Сапсан, Нептун, Ракета
Украина наращивает производство ракет и оружия, чтобы противостоять усиленным атакам России / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Кратко:

  • Украина активно развивает собственное ракетное производство вопреки атакам России
  • Киев увеличивает выпуск крылатых ракет и беспилотников в ответ на агрессию
  • Отечественная оборонная промышленность Украины быстро наращивает производство вооружений

Украина наращивает собственное ракетное производство на фоне непоследовательной поддержки США, пишет The Independent. Несмотря на жесткие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России, Киев активно развивает свою оборонную промышленность и ракетную программу в условиях строгой секретности.

Приоритет - ракеты

Главным приоритетом Украины является создание ракет, которые не уступают по дальности и разрушительной силе российским крылатым и баллистическим ракетам, а также боевым дронам Shahed. После недавнего удара России по Павлограду - городу с давними заводами по производству ракет - российское оборонное ведомство заявило, что поразило объекты, связанные с производством компонентов для ракет и беспилотников.

видео дня

"Поскольку Россия усиливает атаки, несмотря на любые сроки, которые пытается установить Трамп, Киев ищет новые способы возмездия", - отмечает издание.

Новые разработки и наращивание производства

В Украине уже производят ракеты серии "Нептун", "Паляница", "Пекло" и "Рута". По официальным данным, производство выросло в 8 раз между 2023 и 2024 годами, а в 2025 году планируется изготовить 3000 крылатых ракет и ракет для беспилотников. Президент Зеленский сообщил, что ракета R-360 "Нептун" была модифицирована для увеличения дальности полета.

"Однако "Нептуны" и другие украинские ракеты имеют взрывные боеголовки, которые составляют лишь часть - иногда десятую часть - от тех, что несут российские ракеты", - отмечает The Independent.

Проект "Барс" и другие перспективные ракеты

В то же время инженеры разрабатывают ракету большой дальности "Барс" - гибрид между беспилотником и крылатой ракетой с турбореактивным двигателем, которая может преодолевать 700-800 км и нести 50-100 кг взрывчатки. Однако газета добавляет, что ее ударная сила существенно меньше российских ракет с боеголовками весом около тонны.

В прошлом году Зеленский намекнул на успешное испытание двигателя для баллистической ракеты, которая может быть связана с проектом "Сапсан" ("Гром-2") - ракетной системы, разработка которой была возобновлена после 2014 года.

Дрон-ракета "Пекло" инфографика
Дрон-ракета "Пекло" / Инфографика: Главред

Масштабы оборонной промышленности

Советник Министерства стратегических отраслей промышленности Юрий Сак рассказал, что с 2014 года количество предприятий, вовлеченных в производство вооружений, выросло до около 100 государственных и почти 700 частных компаний. Производство гаубиц увеличилось с одной в месяц в 2022 году до 15 ежемесячно. Кроме того, Украина производит полный спектр беспилотных систем - от разведывательных до ударных дронов с дальностью полета до 2000 км.

"Мы также производим в стране весь спектр беспилотных и робототехнических систем, наземных дронов, морских дронов, воздушных дронов, которые включают как разведывательные дроны, так и бомбардировщики, а также дроны с дальностью полета до 2000 км", - заявил Сак.

В то же время Россия пытается уничтожить все ключевые объекты, где, по ее мнению, происходит разработка или производство украинского оружия.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Также украинская ракета-дрон "Пекло", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

Кроме того, Украина уже близка к получению собственного вооружения, способного поражать цели вглубь территории России. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина.

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Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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