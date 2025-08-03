Новый акцент Белого дома: в администрации Трампа сделали громкое заявление об Украине

Заместитель спикера Госдепа США подчеркивает важность полного прекращения огня и защиты гражданских.

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США хотят стоять бок о бок с Украиной, чтобы остановить атаки на критическую инфраструктуру и мирное население. / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Вкратце:

Администрация Трампа подтвердила намерение поддерживать мир в Украине

США заявили о готовности стоять бок о бок с Украиной

Представители Госдепа отметили стремление к всеобъемлющему прекращению огня

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении и в дальнейшем поддерживать Украину в стремлении к миру. Об этом сообщила заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон в эфире Postimees.

Администрация Трампа заявила о поддержке Украины

"Эта администрация стремится к длительному, прочному, устойчивому миру в регионе. Мы хотим продолжать стоять бок о бок с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любое нападение на гражданских, на критическую инфраструктуру", - подчеркнула Хьюстон. видео дня

Изменение риторики Белого дома в отношении Украины

Хотя в администрации Трампа обычно осторожно высказываются по теме войны России против Украины, это заявление свидетельствует о стремлении к стабильности в регионе. Ранее представители Белого дома и Госдепа преимущественно придерживались нейтральной риторики - что связывалось с попытками Трампа наладить мирные переговоры с Россией.

Помощь США / Инфографика: Главред

Месседж с намеком на военную поддержку

Американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого американские медиа часто называют духовным советником Дональда Трампа, публично выразил солидарность с украинским народом. В своей заметке в соцсети Х он заверил украинцев, что "помощь уже в пути".

"Держитесь, мои украинские братья и сестры. Помощь уже в пути", - написал Бернс в субботу.

К обращению он добавил заявление Дональда Трампа об отправке атомных подводных лодок, что может рассматриваться как сигнал поддержки со стороны республиканской политической элиты. Комментарий пастора получил резонанс, ведь, несмотря на неоднозначную позицию Трампа относительно войны в Украине, такие месседжи формируют важный информационный фон накануне выборов в США.

Помощь Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Украина получит истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, однако точные даты передачи пока неизвестны.

Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов Об этом говорится в пресс-релизах Пентагона.

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Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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