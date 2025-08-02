"Помощь уже в пути": у Трампа неожиданно обратились к украинцам

Пастор-евангелист Марк Бернс написал слова поддержки украинскому народу.

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Марк Бернс прокомментировал заявления Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Facebook/PastorMarkBurnsSr, скриншот

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Бернс написал слова поддержки украинскому народу

К своему сообщению он прикрепил заявление Трампа

Американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого медиа называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа, написал слова поддержки украинскому народу, отметив, что "помощь уже в пути".

"Держитесь, мои украинские братья и сестры. Помощь уже в пути", - написал он в социальной сети Х в субботу.

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К своему сообщению он прикрепил заявление Трампа об отправке атомных лодок.

/ @pastormarkburns

Что предшествовало

Как сообщалось, Трамп отдал приказ о развертывании двух атомных подводных лодок в ответ на заявления Дмитрия Медведева. "В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева (...) я отдал приказ разместить в соответствующих регионах две атомные подводные лодки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп не уточнил, где именно будут размещены подводные лодки.

Сенат одобрил значительную сумму помощи Украине

Комитет по ассигнованиям Сената США ранее утвердил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором предусмотрено около 1 миллиарда долларов на поддержку Украины. Общая сумма бюджета Пентагона составит 852 миллиарда долларов — это на 21,7 миллиарда больше, чем запрашивала администрация экс-президента Дональда Трампа.

Несмотря на то, что команда Трампа изначально просила исключить украинскую помощь из бюджета, законопроект получил двустороннюю поддержку как со стороны республиканцев, так и демократов.

Как ранее сообщал Главред, Украина получит истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, однако точные даты передачи пока неизвестны.

Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов Об этом говорится в пресс-релизах Пентагона.

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О персоне: Марк Бернс Американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, являющийся пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине. Он был ранним поклонником Дональда Трампа во время президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году, а до 2023 года был членом правления организации Пасторы за Трампа. Соучредитель телевизионной сети NOW.

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