Враг пытается добить мост в Херсоне: РФ атаковала город с авиации

В Херсоне зафиксирован "прилет" после удара РФ.

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Россияне в очередной раз нанесли удар по Херсону / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Армия Путина атаковала Херсон из авиации

Есть попадания в районе моста

В воскресенье, 3 августа, российские оккупанты нанесли авиационные удары по Херсону. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в районе моста. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

В воскресенье около 10:48 над Херсоном был зафиксирован подлет российского самолета, который заходил на удар. Жителей призвали немедленно пройти в укрытие.

видео дня

Около 10:56 сообщалось, что под вражеский удар могут попасть микрорайон Корабел и центральная часть Херсона. В 10:58, был зафиксирован пуск российских управляемых авиационных бомб.

В 11:05 российские оккупанты осуществили еще один заход на удар по Херсону.

Позже Прокудин подтвердил вражескую атаку на город.

"Российские военные снова атаковали Херсон с авиации. Предварительно, зафиксировано попадание в районе моста", - проинформировал Прокудин.

По его словам, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

"В связи с повторными атаками и активностью БПЛА движение транспорта через мост ограничено. Дополнительную информацию сообщу позже", - заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Утром Национальная полиция сообщила, что за сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 11 получили ранения, среди них - сотрудники полиции. В результате российских ударов поврежден автомобильный мост, газопровод, три частных и многоквартирный дома.

Российские КАБы/ Инфографика: Главред

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Как писал Главред, день назад, 2 августа, оккупанты атаковали Херсон двумя авиационными бомбами. В результате обстрела был поврежден автомобильный мост, который ведет к микрорайону Корабел.

Позже украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что поражение моста крайне затрудняет логистику и серьезно усложняет удержание позиций.

Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупанты обстреляли Запорожский район, ударив по жилым домам. Известно о погибшем и раненых. Всего за сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

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О персоне: Александр Прокудин Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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