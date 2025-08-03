Махинации с дронами: Зеленский уволил Гайдая и Юрченко

Накануне Кабинет министров инициировал увольнение с должности главы Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая.

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Зеленский уволил Гайдая и Юрченко / коллаж: Главред, фото: Сергій Гайдай/Telegram, ОПУ

Кратко:

Зеленский уволил Сергея Гайдая

Президент уволил Андрея Юрченко

Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Гайдая от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области и Андрея Юрченко от должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

"Освободить Гайдая Сергея Владимировича от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в распоряжении. видео дня

В другом распоряжении отмечается: "Освободить Юрченко Андрея Федоровича от должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области".

Глава Луганской ОВА Алексей Харченко в Telegram прокомментировал увольнение Юрченко.

"Получив информацию о причастности этого лица к коррупционным схемам при закупке РЭБ и FPV, которые должны были сохранить жизнь украинским военным, вчера днем немедленно дал поручение принять меры по отстранению его от занимаемой должности. Президент Зеленский в скорый срок подписал распоряжение об увольнении главы Рубежанской МВА", – написал он.

Махинации с дронами и РЭБ

Напомним, накануне НАБУ и САП заявили о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось дельцам.

В настоящее время задержано четыре лица. Известно, что среди фигурантов - народный депутат Алексей Кузнецов от фракции "Слуга народа". Также СМИ сообщали о причастности Сергея Гайдая к коррупционной схеме.

Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию с 25 октября 2019 года по 7 марта 2023 года. После увольнения он был главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

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