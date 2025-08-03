У многих людей не работает 'Дія': в чем проблема и как ее решить

Пользователям советуют обновить приложение.

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Сбой в "Дії" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Коротко:

У украинцев технические проблемы при входе в сайт "Дія"

Известно, что были обновлены сертификаты шифрования SSL

Пользователям нужно обновить приложение

В воскресенье, 3 августа, украинцы начали массово жаловаться на технические проблемы при входе в приложение "Дія".

Так, при входе в приложение появляется надпись: "К сожалению, произошла ошибка".

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Как исправить сбой в "Дії"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров посоветовал пользователям обновить приложение "Дія".

Он отметил, что ночью модернизировали сертификаты безопасности.

"Этой ночью команда Дії обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь Дія должна быть не только удобной, но и безопасной", - говорится в сообщении.

Известно, что обновить приложение "Дія" нужно через Play Market или Apple Store.

Новые сервисы в "Дії"

Стоит заметить, что 7 июля в "Дії" появился новый цифровой сервис. Он называется "Ветеран PRO", а его задача - упрощать доступ к важным услугам для ветеранов и членов их семей. Что интересно, пользователям уже доступны шесть функций, но их список будет увеличиваться.

Сбой - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 24 июля по всей линии фронта у подразделений Вооруженных сил Украины перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink.

26 июня в приложении Резерв+ произошел сбой. Пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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