Кремль не заинтересован в компромиссе без капитуляции Украины – ISW

Кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на ряд заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 1 августа, которые в основном повторяют риторику российского диктатора Владимира Путина и беларусского лидера Александра Лукашенко, озвученную во время их совместной пресс-конференции в тот же день.

В своих высказываниях Лавров возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Украину и подтвердил неизменную приверженность Москвы к ее традиционным требованиям.

В частности, министр заявил, что переговорный процесс между Украиной и РФ касательно прекращения войны продвигается, но его темпы якобы сдерживает украинская сторона.

Глава МИД отметил, что Россия ожидает конкретного ответа от Киева по инициативе создания онлайн-рабочих групп. Он также утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы постоянно меняет свои условия относительно начала переговоров и прекращения огня.

Лавров подчеркнул преданность России своим давним военным целям в Украине и отметил, что любое потенциальное мирное урегулирование, должно "устранить глубинные причины" войны.

В Институте отметили, что формулировки и риторика главы МИД РФ, преимущественно повторяли заявления Путина и Лукашенко 1 августа и прозвучали в тот же день.

По мнению экспертов, это указывает на скоординированную линию Кремля, направленную на формирование единого нарратива среди российских чиновников касательно переговорного процесса.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что эти заявления отражают официальную позицию Кремля касательно условий переговоров и военных целей России.

Напомним, Главред писал, что одним из требований РФ для достижения перемирия остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской.

Ранее стало известно, что прекращение огня в Украине до конца года в Европейском Союзе считают невозможным из-за отсутствия соответствующей воли у страны-агрессора России.

Накануне в РФ заявили, что страна-агрессор не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество". В то же время проблемой установления "режима тишины" в Кремле считают продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.