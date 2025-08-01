По его словам, Путин не собирается выполнять ультиматумы Трампа.

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Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Что стоит за последним заявлением Путина

Почему для Украины это не повод для радости

Российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о готовности к завершению войны полемизирует не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отвечал Трампу - и этот ответ очень показателен.

Об этом в комментарии Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

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По его словам, Путин не собирается выполнять ультиматумы Трампа, но с другой стороны, прозвучал довольно откровенный намек на готовность договариваться в закрытом режиме.

"Судя по всему, такие переговоры уже начались. Об этом свидетельствует заявление Трампа, что в Москву едет Уиткофф. Однако учитывая неуступчивую позицию Путина и тот факт, что ультиматумы, озвученные им еще в прошлом году, остаются в силе, можно сделать вывод: как минимум до конца года никаких серьезных сдвигов в переговорном процессе не будет", - отметил эксперт.

По словам Фесенко, есть надежда, что именно присутствие Трампа может заставить Путина пойти на определенный компромисс ради прекращения огня.

"Но пока шансов на это очень мало. Теоретически встреча может состояться, если Путин этого захочет, но даже если она произойдет без предварительных договоренностей, она вряд ли продвинет процесс дальше.Позиция Украины заключается в том, что настоящие переговоры должны происходить на самом высоком уровне, а не на уровне Мединского. Участие Трампа в таких переговорах создает хотя бы шанс на достижение договоренности о прекращении огня", - считает эксперт.

Война России против Украины

Как сообщал Главред, Владимир Путин 1 августа повторил свои ультиматумы в адрес Украины: дескать, только полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, невступление в НАТО, нейтралитет и выполнение других "требований" приведет к миру.

"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024-го... Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР (террористические организации – ред.) в пределах их административных границ", - сказал Путин.

Украина готова к переговорам с Россией на уровне лидеров в любое время, сказал Владимир Зеленский. По его словам, время перейти от обмена заявлений и диалога на уровне технических групп к встрече на высшем политическом уровне.

Цель Украины – закончить войну в этом году, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Как отметил дипломат, Путин боится только Трампа, а санкции против России приближают мир.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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