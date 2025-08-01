Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

Сергей Кущ
1 августа 2025, 23:07
118
По его словам, Путин не собирается выполнять ультиматумы Трампа.
Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора
Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Что стоит за последним заявлением Путина
  • Почему для Украины это не повод для радости

Российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о готовности к завершению войны полемизирует не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отвечал Трампу - и этот ответ очень показателен.

Об этом в комментарии Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

видео дня

По его словам, Путин не собирается выполнять ультиматумы Трампа, но с другой стороны, прозвучал довольно откровенный намек на готовность договариваться в закрытом режиме.

"Судя по всему, такие переговоры уже начались. Об этом свидетельствует заявление Трампа, что в Москву едет Уиткофф. Однако учитывая неуступчивую позицию Путина и тот факт, что ультиматумы, озвученные им еще в прошлом году, остаются в силе, можно сделать вывод: как минимум до конца года никаких серьезных сдвигов в переговорном процессе не будет", - отметил эксперт.

По словам Фесенко, есть надежда, что именно присутствие Трампа может заставить Путина пойти на определенный компромисс ради прекращения огня.

"Но пока шансов на это очень мало. Теоретически встреча может состояться, если Путин этого захочет, но даже если она произойдет без предварительных договоренностей, она вряд ли продвинет процесс дальше.Позиция Украины заключается в том, что настоящие переговоры должны происходить на самом высоком уровне, а не на уровне Мединского. Участие Трампа в таких переговорах создает хотя бы шанс на достижение договоренности о прекращении огня", - считает эксперт.

Война России против Украины

Как сообщал Главред, Владимир Путин 1 августа повторил свои ультиматумы в адрес Украины: дескать, только полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, невступление в НАТО, нейтралитет и выполнение других "требований" приведет к миру.

"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024-го... Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР (террористические организации – ред.) в пределах их административных границ", - сказал Путин.

Украина готова к переговорам с Россией на уровне лидеров в любое время, сказал Владимир Зеленский. По его словам, время перейти от обмена заявлений и диалога на уровне технических групп к встрече на высшем политическом уровне.

Цель Украины – закончить войну в этом году, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Как отметил дипломат, Путин боится только Трампа, а санкции против России приближают мир.

Вам может быть интересно:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Владимир Фесенко мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

23:29Украина
Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

23:07Политика
В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

22:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Гороскоп на сегодня 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

Последние новости

23:29

Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

23:07

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

22:08

В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

21:58

"Может быть Мелания": эксперт рассказал, что стоит за ультиматумом Трампа Путину

21:46

Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки в ответ на угрозы Медведева

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
21:32

Многие даже не догадываются: что означают простые символы на обычной духовкеВидео

20:32

И это без пропавших без вести: Трамп назвал потери РФ и Украины

20:24

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали КрещатикВидео

20:13

Сколько картофеля собирают с одного куста: огородники удивили рекордным урожаемВидео

Реклама
19:57

До конца года - без мира: как ультиматумы Кремля блокируют переговорымнение

19:45

Лукашенко "наехал" на Зеленского из-за встречи с Путиным и "дал указание" Трампу

19:17

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:10

Бои за Часов Яр: какая ситуация на фронтемнение

19:06

"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

19:05

Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомыхВидео

18:57

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в СумахФотоВидео

18:46

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погиблиФотоВидео

18:21

В каком году Украина рассчитывает на окончание войны: Сибига дал точный ответ

18:13

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

18:12

Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

Реклама
18:04

Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способыВидео

17:58

"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

17:55

Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

17:38

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по КиевуФотоВидео

17:35

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнениеВидео

17:34

Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

17:30

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

17:08

С августа вручение повесток по-новому: что изменилось и какие последствия

16:57

"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

16:48

Родился в Одессе, был в базе "Миротворца": звезда сериалов найден мертвым в Москве

16:35

Какая страна придумала пиво: неожиданный ответ просто убьет наповалВидео

16:25

Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике автоВидео

15:54

НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране: на сколько разбогатеют украинцы

15:40

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братомФото

15:36

Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

15:32

Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способВидео

15:23

Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

15:15

Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

14:59

Украина и США готовят историческое соглашение – Ермак

14:57

Культурный отдых в СССР: что делали люди, чтобы убежать от серости будней

Реклама
14:32

Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

14:32

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

14:16

Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко

14:15

Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализаВидео

14:14

Между двумя футболистами есть три различия: удастся ли вам их найти за 27 секунд

14:09

Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки

14:02

"Из героя превратится в мишень": есть ли шанс, что Путин закончит войну против УкраиныВидео

13:54

Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минутВидео

13:48

Какая часть свинины самая вкусная: все будут удивленыВидео

13:15

Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять