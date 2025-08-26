"Пусть не едут далеко": аналитик деликатно высказался о миротворцах из Китая

Эксперт призывает внимательно относиться к китайскому контингенту и избегать прямого военного вмешательства.

Украина обсуждает гарантии безопасности с разными странами и не допустит пребывания российских войск на своей территории / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Алексей Гетьман, военный аналитик и майор запаса, высказался относительно возможного участия Китая в миротворческой операции в Украине. По его словам, важно, чтобы китайские силы не действовали в пользу России.

"Миротворческая миссия ООН и выполнение пятой статьи Устава НАТО - это совершенно разные вещи. Да, действительно, миротворцы могут заходить, когда нет боевых действий. Их направляет ООН. И если в этом хочет участвовать Китай, то вопросов нет. Вопрос только в том, чтобы потом эти китайские не сработали против нашей страны на стороне РФ. А насчет гарантий безопасности от России, то, вы знаете, мы можем даже не спорить - пусть гарантируют. Только никаких войск РФ на нашу территорию никто допускать не будет", - отметил он в интервью "Украинскому Радио". видео дня

Гарантии безопасности от других стран

Гетман добавил, что Украина, вероятно, будет договариваться о гарантиях безопасности с каждой страной отдельно.

"Соединенные Штаты - воздух, Италия - наземные силы, Балтийские страны готовы нам передать, Эстония точно сказала, что минимум роту собственных войск может направить в Украину. И с каждой страной, я так понимаю, будет отдельная договоренности о гарантиях нашей безопасности. А хотят россияне, то пусть... Они пытаются нас "потроллить", то есть страна, которая на нас напала, хочет гарантировать нам безопасность... Мы можем "потроллить" их в ответ", - добавил аналитик.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

Китайский контингент и осторожность

Относительно китайского контингента, Гетьман заметил:

"Ссориться с Китаем не стоит. Пусть тоже напишут нам какую-то бумагу, таких бумажек мы уже видели большое количество, но об их войсках в Украине... Ну, зачем далеко ехать, не надо, обойдемся без них".

Заявления Китая относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине. Представители Китая и Бразилии готовы способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

Также ранее в Пекине дали неожиданный ответ, станет ли Китай гарантом безопасности для Украины. Аналитики считают, что Китай может оказать политическую или дипломатическую поддержку.

Кроме того, в Китае окончательно ответили, планируют ли отправлять миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности. В КНР заявили, что они не имеют таких планов.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

