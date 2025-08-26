Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Украинские ракеты, кроме "Нептуна", остаются в основном теоретическими и медийными, и их боевого применения против России еще не было, указывает Ступак.

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами

О чем сказал Ступак:

Украина еще не била новыми дальнобойными ракетами по России

Есть препятствия для запуска этих ракет

Самым эффективным было бы "тихое производство ракет"

В Украине объявили о создании новых современных дальнобойных средств, однако пока нет практического применения этих разработок по территории России. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

По его мнению, ракету "Фламинго" не стоит сравнивать с российскими аналогами, поскольку последние уже реально применялись против Украины. Украинские же ракеты, кроме "Нептуна", остаются пока в основном медийными и теоретическими и на практике еще не использовались.

Ступак считает положительным факт, что об украинских ракетах говорят, но отмечает, что существует важное "но".

"Давайте вернемся немного в прошлое. Где дрон "Маричка" [ударный подводный дрон, - ред.] Нет "Марички". "Трембита" называли [крылатая ракета, - ред.]. Нет пока что. "Ад" [ракета]. Нет еще", - отметил Ступак.

По словам эксперта Ивана Ступака, существуют препятствия для запуска этих ракет. Он не уверен, был ли это лишний PR, или действительно большие разработки уже были готовы к использованию. Например, очередной российский удар по украинскому предприятию, которое производило какие-либо компоненты, мог отбросить весь процесс на несколько месяцев.

По его мнению, наиболее эффективной стратегией было бы ведение "тихого производства" этих ракет. Он указывает на то, что правительство могло бы проводить испытания, анализировать результаты, корректировать разработку и повторять тестирование, пока ракеты не станут готовыми к боевому применению. Только после точного удара по объекту на территории РФ стоило бы официально объявлять о серийном производстве.

"Заявления без реализации - это не влияет хорошо на медийную составляющую, не влияет хорошо на моральное состояние украинцев, потому что мы все ожидаем где оно, а пока его нет", - считает Ступак.

Он также отметил, что российские войска могут наносить удары по украинской логистике и объектам производства вооружения.

В чем особенность ракеты "Фламинго" - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина разработала крылатую ракету "Фламинго", которая способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Благодаря боевой части весом в одну тонну погрешность в несколько метров не снижает эффективность удара, что гарантирует высокую точность. Как пояснил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии для 24 канала, это является существенным преимуществом, поскольку оккупанты не имеют наработанных средств противодействия этому оружию.

"Надо заметить, что таких средств вооружения, которые работали бы на такое расстояние, в мире пока нет. Это крылатая ракета с тонной нагрузки. Потому что большинство нормативов в мире запрещали выпускать оружие с такими расстояниями",- подчеркнул авиаэксперт.

Ракета "Фламинго" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина запустила серийное производство крылатых ракет большой дальности "Фламинго" на секретном предприятии компании Fire Point. Как сообщила руководитель производства Ирина Терех в интервью Associated Press, сейчас изготавливается около одной ракеты в сутки, но уже к октябрю планируют выйти на показатель в семь единиц ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что страна производит собственное дальнобойное оружие и уже применяет его на поле боя.

По словам генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, боевое использование ракеты "Фламинго" может начаться уже в этом году.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

