'Таких в мире нет': названа главная особенность украинской ракеты 'Фламинго'

Украина представила ракету "Фламинго" с дальностью до 3 тысяч километров и боевой нагрузкой в 1 тонну, что делает ее уникальной, указывает эксперт.

Названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Ракета "Фламинго" может нанести точный удар по цели на расстоянии 3 тысячи километров

Подобных средств поражения в мире еще нет

Украина создала крылатую ракету "Фламинго", способную преодолевать расстояние до 3 тысяч километров. Благодаря тонной боевой нагрузке погрешность в несколько метров не влияет на результат, что обеспечивает высокую точность. Детали об этой разработке почти не раскрываются, и это, как отметил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии 24 каналу, является преимуществом, ведь оккупанты не имеют подсказок, как ей противодействовать.

Он пояснил, что для такой дальности требуется сочетание нескольких систем навигации, которые гарантируют точность удара.

"Также надо говорить о том, что это будут устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы системы, которые не позволят, например, уменьшить точность", - пояснил он.

Также Храпчинский привел пример США, где на разработку подобных технологий отводится до шести лет, и каждая деталь защищена как интеллектуальная собственность производителя.

Зато в Украине большинство вооружения создается благодаря прямым договоренностям с поставщиками небольших комплектующих.

По его словам государство покупает элементы и собирает готовый продукт. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, ракета "Фламинго" обойдется значительно дешевле западных аналогов.

"Надо заметить, что таких средств вооружения, которые работали бы на такое расстояние, в мире пока нет. Это крылатая ракета с тонной нагрузки. Потому что большинство нормативов в мире запрещали выпускать оружие с такими расстояниями",- подчеркнул авиаэксперт.

Когда Украина ударит по России ракетой "Фламинго" - мнение эксперта

Как писал Главред, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко выразил надежду, что уже в этом году украинская ракета "Фламинго" будет впервые применена в бою.

По его словам, эта ракета является сверхмощной, ведь боевая часть весом около тонны способна уничтожать командные пункты противника, склады боеприпасов, а также разрушать мосты и важные логистические пути.

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил о начале производства крылатой ракеты "Фламинго".

В ночь на 21 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области России, а также по другим объектам. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские военные провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Так, возле Джанкоя были поражены российские эшелоны с топливом.

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

