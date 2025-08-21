Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

Ермак подчеркнул, что Украина не планирует проводить референдумов о признании оккупированных территорий и не будет уступать ни одной частью своей земли.

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине не будет референдума по вопросу оккупированных Россией территорий

Украина не будет уступать России территории

Украина не рассматривает возможность проведения референдума о признании оккупированных территорий, ведь, несмотря на фактическую оккупацию, юридически ее легализировать не планируют. Об этом в интервью Corriere della Sera рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, Киев осознает реальность захвата части земель Россией, однако никаких референдумов по этому вопросу проводиться не будет.

"Мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится", - заявил Ермак.

Какие территории хочет получить Путин - мнение эксперта

Как писал Главред, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов отметил, что для Путина и в дальнейшем главным остается вопрос дальнейшего захвата четырех областей, которые он незаконно объявил частью России. Такими действиями он нарушил не только все международные нормы, но и сами основы мировой политики, сформированные после Второй мировой войны. Поэтому говорить о каком-то "прогрессе" в этой ситуации, по словам эксперта, не приходится.

"Что касается Путина, то то, что мы видим сейчас, напоминает новый этап военного планирования. Началась частичная, "ползучая" мобилизация с введением электронных повесток - и это что-то изменит. Кроме того, Путину не хватает людей для захвата четырех областей Украины, и не хватит их и в 2026 году", - указывает аналитик.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался относительно возможности прекращения боевых действий и ситуации на фронте, отметив, что Украина может рассмотреть вариант замораживания войны за текущей линией разграничения.

В то же время российский диктатор Владимир Путин якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако с определенным условием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль пытается заблокировать любые совместные шаги США, европейских союзников и Киева по гарантиям безопасности для Украины, требуя права вето на такие договоренности. Это, как отмечают эксперты, свидетельствует о стремлении Москвы сорвать процесс установления стабильного мира.

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

