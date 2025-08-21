В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

Лавров также сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины.

Лавров сделал ряд заявлений о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, МИД РФ

Ключевые тезисы:

Есть условие, при котором встреча Зеленского с Путиным может состояться

Россия не поддерживает ввод европейских войск на территорию Украины

Москва поддерживает гарантии безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, есть условие. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, которого цитируют росСМИ.

Встреча Зеленского с Путиным

Министр России сказал, встреча Путина с Зеленским состоится при условии, "если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны". Однако о каких именно "вопросах" идет речь, глава МИД РФ не уточнил.

Лавров также упомянул о легитимности украинской власти.

"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны", - сказал он.

Лавров добавил, что Украина якобы хочет подорвать усилия по урегулированию войны, которые прилагает президент США Дональд Трамп.

"Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта", - заявил Лавров.

Гарантии безопасности для Украины

Глава МИД России сказал, что Москва поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году, все остальное, по его словам, - "бесперспективные выходки".

Он добавил, что Европа предлагает ввести иностранные войска на часть украинской территории, и для Москвы это совершенно неприемлемо.

Кроме того, Лавров выразил надежду, что курс Европы на подрыв усилий по урегулированию в Украине провалится, а Россия и США продолжат работать, как и договорились лидеры.

Почему встреча Зеленского с Путиным может не состояться

Аналитики CNN предполагают, что Путин не готов к прямым переговорам, ни сейчас, ни в будущем.

Все потому, что для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада". В Москве неоднократно требовали от Украины проведения выборов, что является незаконным в условиях военного положения.

Кроме того, в руководство России не называет Зеленского по имени. Довольно часто они употребляют термин "киевский режим".

Встреча Путина и Зеленского - новости по теме

Ранее Главред писал, что Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.

Российский диктатор предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Президент Украины сразу отказался от такого предложения.

Позже Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к любой конфигурации встреч с российской стороной, если это поможет завершить войну.

О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

