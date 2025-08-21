Укр
Читать на украинском
Крым, выборы и вопрос территорий: Зеленский расставил точки над "і"

Мария Николишин
21 августа 2025, 11:16обновлено 21 августа, 11:46
Зеленский рассказал о красных линиях Украины и разговоре с Трампом.
Зеленский сказал об обмене территориями / коллаж: Главред, фото: Офис президента, deepstatemap

20 августа президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами. На ней обсуждался ряд вопросов, в частности ситуация на фронте и красные линии Украины во время потенциального "обмена территориями" с Россией.

Ситуация на фронте

Зеленский рассказал, что на Покровском направлении украинские силы почти полностью ликвидировали группы оккупантов, которые прорвались вглубь позиций.

"Реальное состояние фронта. На Покровском направлении - там, где было просачивание через наши линии, уничтожаем оккупантов, которые прошли вглубь. Уничтожено их на 90%, почти на 100%", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

По его словам, на других участках фронта ситуация остается без существенных изменений. Так, в Донецкой области ВСУ восстанавливают положение, а в Луганской - есть определенные хорошие результаты.

Отдельно президент остановился на ситуации в Курской области.

"В Курской области держим наше присутствие. Благодаря этому присутствию на сегодня десятки тысяч личного состава россиян там находятся и их не перебрасывают в Донецкую область и другие направления", - подчеркнул он.

Обмен территориями

Зеленский отметил, что Украина имеет ряд красных линий, через которые не готова переступить в вопросе потенциального "обмена территориями" с Россией.

По его словам, прежде чем говорить о том, на что готова Украина, надо узнать, на что готова Москва.

Так, говоря о Донецкой области Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом он объяснил, что с февраля 2022 года Россия захватила не 69%, а около трети.

"Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть, за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, - это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года. Все не так просто, как кому-то может казаться", - подчеркнул президент.

Он также заверил, что оккупанты не получат Сумскую область.

"И, честно говоря, не смогут удержать те участки в приграничье, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени - несколько месяцев - и их не будет на Сумщине", - говорится в заявлении.

Кроме того, по его мнению, в перспективе россияне не получат и Харьковскую область.

"А говорить о Николаевской области, что они готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина юридически не признает оккупацию никаких временно оккупированных территорий.

Разговор о Крыме с Трампом

Известно, что в овальном кабинете Зеленский и Трамп много говорили о Крыме, в частности по карте.

"Я отметил, что это самая большая проблема. Он, кстати, сказал, то, что Украина вышла - это была большая ошибка, по его мнению. Он отметил, что Крым - это ключ для полномасштабной войны", - добавил глава государства.

По мнению Трампа, если бы президент США Барак Обама не предоставил возможность Путину оккупировать Крым и частично Донбасс, то он бы не начинал полномасштабную войну.

Выход ВСУ из Донбасса

Зеленский рассказал Трампу, что если украинские военные выйдут с этой территории и она будет оккупирована, то откроется путь на Харьков.

Президент Украины также продемонстрировал американскому лидеру дороги к Днепру - промышленному центру Украины.

"Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать. Вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании страны и о наиболее сильных защитных рубежах, о расстоянии до промышленных центров. Если Путин получит это, то он будет пытаться идти дальше. Согласился ли президент Трамп? Он понял" - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что выход ВСУ с Донбасса - это то, что россияне себе придумали как победу, то, что они хотят продавать внутри своего государства.

Отказ от членства в НАТО

Зеленский рассказал, что политика США относительно членства Украины в НАТО не изменилась - Вашингтон не планирует присоединение Киева к Альянсу, но поддерживает интеграцию Украины в ЕС.

"Политика США - не брать Украину в НАТО. Это было и до президента Трампа. В этом нет никаких новостей. Они четкие в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это их две позиции. Поэтому они так и говорят - подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают", - подчеркнул президент.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул, что сигнал от генерального секретаря НАТО понятен: Россия не имеет права накладывать вето на членство Украины в Альянсе.

Выборы в Украине

Глава государства подчеркнул, что избирательная тема не должна раскалывать общество во время войны.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д.", - сказал Зеленский.

Он добавил, что первоочередной задачей для него остается завершение войны, а не внутренние политические дискуссии.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", - подчеркнул президент.

Встреча Зеленского с Трампом - что известно

Как сообщал Главред, во время переговоров с Зеленским президент США Дональд Трамп отметил важность встречи президента Украины с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Также известно, что Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после серии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Звонок был непосредственно связан с вопросом вступления Украины в Европейский союз.

После встречи также стало известно, что Украина не примет предложение президента РФ Владимира Путина, озвученное во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Оно предусматривало замораживание линии фронта в обмен на отвод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, что Киев категорически отклоняет.

