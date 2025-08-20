Трамп после встречи с Зеленским пытался 'сломать' позицию Орбана - Bloomberg

Европейские лидеры попросили Дональда Трампа использовать свое влияние на Виктора Орбана.

Трамп позвонил премьеру Венгрии после переговоров с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/orbanviktor

Кратко:

Трамп позвонил Орбану после переговоров с Зеленским

Звонок касался вступления Украины в ЕС

Орбан подтвердил, что услышал просьбу о поддержке членства Украины в ЕС, но не изменил позицию

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после серии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Звонок был непосредственно связан с вопросом вступления Украины в Европейский союз. Об этом пишет Bloomberg.

"Звонок стал результатом переговоров Трампа и группы европейских лидеров, которые собрались в Белом доме для обсуждения путей прекращения войны России с Украиной. В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы оказать давление на правого популиста и заставить его отказаться от своих возражений против членства Украины в ЕС", - говорится в материале. видео дня

Во время телефонного разговора с Трампом Венгрия также выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между лидером России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уже на следующий день после разговора Орбан опубликовал в своем официальном аккаунте Facebook пост, в котором затронул тему членства Украины в ЕС. В своем заявлении венгерский премьер отметил, что не намерен отступать от своей позиции.

"Членство Украины в Европейском Союзе не является гарантией безопасности, поэтому связывать членство и гарантии безопасности является лишним и опасным", - написал премьер Венгрии.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Как преодолеть вето Венгрии на вступление в ЕС

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украине для вступления в ЕС нужно выполнить все требования максимально качественно, чтобы иметь "железные аргументы" перед странами, которые выступают против. Она подчеркнула, что Украина не является второсортной и должна войти в ЕС с уважением, демонстрируя отсутствие коррупции, политических преследований и проблем с правами и свободами.

"Как только мы осознаем, что должны максимально качественно отработать каждый элемент нашего движения, нам станет легче заручиться поддержкой всех 26 стран (в каждом случае), даже если одна из них выступит против. Потому что сегодня это Венгрия, а завтра это может быть кто-то другой по другой причине. Именно для этого нам нужны железные аргументы", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Скандальные заявления Орбана об Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 26 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил недовольство идеей вступления Украины в ЕС, предложив вместо этого "разумное и упорядоченное" сотрудничество на основе контракта, который можно корректировать по обстоятельствам. Он заявил, что членство Украины якобы перенесет войну в Европу, назвал Украину "буферным государством" и "серьезной угрозой" для Венгрии.

Уже 30 июля Орбан заявил о своем "уважении" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но при этом обвинил его в "ошибках" относительно войны с Россией. По словам Орбана, Зеленский отверг его прошлогоднее предложение о мирных переговорах, и это, по его мнению, осложнило ситуацию в Украине.

Кроме этого, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод и пригрозил Киеву отключением электроэнергии.

