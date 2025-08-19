Укр
Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Руслан Иваненко
19 августа 2025, 23:16
Секретная служба США оценивает несколько локаций для саммита, чтобы обеспечить безопасность трех лидеров.
США планируют возможную встречу Зеленского, Путина и Трампа и выбирают оптимальную локацию для саммита / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео

О главном:

  • Politico: США рассматривают Будапешт для саммита
  • Инсайдеры назвали его первым выбором Белого дома
  • Окончательное решение еще не принято

После двусторонних переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться трехсторонняя встреча с участием экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, вероятным местом проведения такого саммита рассматривают столицу Венгрии - Будапешт.

Подготовка и участие лидеров

По информации издания, Секретная служба США, ответственная за безопасность президента, уже готовится к мероприятию. Венгерский премьер Виктор Орбан, который еще с первой каденции поддерживает близкие отношения с Дональдом Трампом, готов принять встречу.

видео дня

В то же время собеседники отметили, что Секретная служба часто проверяет несколько потенциальных локаций, поэтому окончательное решение еще не принято. Однако, по данным инсайдеров, именно Будапешт сейчас является основным вариантом для Белого дома.

"Венгрия была бы неудобным выбором для Украины, поскольку она напоминает о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором США, Великобритания и Россия пообещали поддерживать независимость, суверенитет Украины и уважать ее границы в обмен на отказ от ядерного оружия", - напоминает Politico.

Экспертная оценка

Проведение возможной трехсторонней встречи президентов Украины, США и России сейчас вызывает серьезные сомнения. Такую оценку дал украинский дипломат, экс-посол в США Валерий Чалый.

По его словам, Кремль ожидал, что американский президент Дональд Трамп навяжет Украине свой сценарий переговоров. Однако этого не произошло из-за вмешательства европейских лидеров, которые внесли коррективы в процесс.

Чалый подчеркнул, что российская сторона стремилась реализовать свою модель переговоров, предложенную на встрече в Анкоридже на Аляске, без каких-либо изменений. И в случае невыполнения этих "хотелок" РФ может самостоятельно сорвать проведение трехстороннего саммита.

Как ранее сообщал Главред, встреча Зеленского и Путина уже готовится. Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий останутся между ним и Путиным. Президент Украины после встречи с Трампом в США рассказал о ключевых результатах переговоров.

Также ранее Зеленский сообщил, что РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине. Саммит должен состояться без предварительных условий, считает президент Украины.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.







