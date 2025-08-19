Укр
Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

Руслан Иваненко
19 августа 2025, 18:48
Политик заявил, что восстановление территорий и репарации являются ключом к любому мирному соглашению.
Мережко объяснил, почему мирное соглашение между Украиной и Россией нереально сейчас / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Кратко:

  • Мирное соглашение Украина Россия сейчас невозможно
  • Реально говорить только о прекращении огня
  • Парламент не должен участвовать в таких договоренностях

Чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо решить вопрос территориальной целостности, репараций и ответственности военных преступников. Этот процесс может длиться десятилетиями, поэтому сейчас речь может идти только о политических договоренностях о прекращении боевых действий.

Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает УНИАН.

Роль парламента в перемирии

Он отметил, что для режима прекращения огня не обязательно заключать международное соглашение или привлекать парламент:

"Есть потребность (в голосовании Верховной Рады, - ред.) только когда речь идет о заключении полноценного мирного соглашения. Тогда это уже, по нашей Конституции, входит в компетенцию парламента".

Инициатива Путина как провокация

Депутат подчеркнул, что инициатива Путина по мирному соглашению является манипулятивной: "Понимая, что это сейчас сделать нереально, это чисто провокационная идея Путина, и меня беспокоит то, что президент Трамп как бы соглашается на эту идею. Вместо своей первоначальной идеи о режиме прекращения огня... появляется эта идея".

Он добавил, что заключение договора пока невозможно: "Нет никаких предпосылок. И это очень далекая перспектива, если вообще это будет возможно. Поэтому это чисто провокационная идея со стороны Путина. И вопрос о том, чтобы парламент как-то принимал в этом участие, сейчас даже не стоит, даже теоретически".

Исторические примеры и эффективность перемирия

Мережко также привел примеры из истории: "Это может занять не одно поколение. В истории мы знаем, что до сих пор нет мирного договора между Россией и Японией... Ситуация на Корейском полуострове: также видим, там есть ceasefire agreement, то есть соглашение о прекращении огня, которое функционирует уже десятки лет. И доказало свою эффективность".

Относительно Минских договоренностей парламентарий отметил: "Могу привести пример - Минские договоренности. Что это? По сути, это было также соглашение о прекращении огня. Потребности в ратификации парламентом вообще не было... С международно-правовой точки зрения я не вижу никаких перспектив, чтобы парламент принимал какое-то участие в этом. Нет просто такой необходимости".

Почему Путин пошел на переговоры: оценка эксперта

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко объясняет, что Кремль избегает формулировки "прекращение огня", поскольку для Москвы это лишь временная мера, которая не обеспечивает юридического признания оккупации.

"Прекращение огня - это временная мера, замораживание конфликта. А дальше мы, возможно, освободим эти территории военным путем, или произойдут потрясения в России, чего тоже нельзя исключать", - отмечает Мусиенко, подчеркивая, что краткосрочные договоренности не меняют стратегических целей агрессора.

Таким образом, даже возможные перемирия не гарантируют стабильности на оккупированных территориях и оставляют открытым вопрос их окончательного возвращения Украине.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый отметил, что проведение встречи между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным сейчас под большим сомнением.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующие две недели будут решающими для согласования гарантий безопасности Украины после переговоров 18 августа в Вашингтоне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вроде бы не против ни двусторонних, ни трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации в Украине, но выдвигает условия о "гарантиях безопасности для России" и "защите прав россиян в Украине".

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

перемирие война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин мирные переговоры
