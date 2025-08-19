Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

Юрий Берендий
19 августа 2025, 18:20
409
Макрон подчеркнул, что следующие две недели являются решающими для согласования гарантий безопасности Украины при поддержке США и европейских партнеров.
Все решится через две недели: Макрон анонсировал 'критически важные' решения для Украины
Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Макрон:

  • Следующие 15 дней решающие в вопросе гарантий безопасности для Украины
  • Трамп изменил свою позицию по гарантиям безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующие две недели будут решающими для согласования гарантий безопасности Украины после переговоров 18 августа в Вашингтоне. Об этом он сказал в интервью французскому вещателю LCI, пишет Politico.

"Есть вся работа, которую нужно сделать заранее относительно гарантий безопасности. Следующие 15 дней абсолютно необходимы для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности реальное содержание", - сказал Макрон.

видео дня

В интервью французскому вещателю, а также в серии бесед с французскими и американскими медиа, Макрон высоко оценил решение Трампа предоставить Украине значительные гарантии безопасности.

"Большое изменение в последние дни заключается в том, что он признал необходимость гарантировать безопасность Украины", - отметил президент Франции.

Издание отмечает, что конкретное содержание гарантий безопасности пока неизвестно. В то же время Эммануэль Макрон пояснил, что Великобритания, Франция, Германия, Турция и другие страны готовы проводить не наступательные или провокационные действия, а операции по обеспечению безопасности на суше, море и в воздухе.

Французский президент также предостерег от иллюзий относительно "быстрых побед" и доверия к заявлениям Кремля, отметив, что Россия является "дестабилизирующим фактором" и "хищнической силой у наших дверей".

Макрон подчеркнул, что цель соглашения - обеспечить украинцам возможность восстанавливать государство и жить в спокойствии, имея достаточный уровень сдерживания от новой агрессии, а европейцам - гарантии мира и безопасности.

Могут ли страны Европы прислать миротворцев в Украину

Как писал Главред, в Великобритании, Германии и Франции нынешние комфортные и безопасные условия породили слабых лидеров. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает. По его словам, ежедневно звучат громкие заявления, которые кардинально отличаются от реальных действий. Это политика без должных ресурсов и без опоры на реальные возможности,

"Например, много говорилось о миротворцах, а потом выяснилось, что без американцев ничего не получится, и свободных войск у Европы практически нет. Во Франции это всего лишь Иностранный легион - это всего 10 тысяч военнослужащих. В Британии все сухопутные силы - это чуть больше 70 тысяч человек. Какие миротворцы? Но, тем не менее, громкие заявления были", - указывает эксперт.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый отметил, что проведение встречи между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным сейчас под большим сомнением.

В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", похожие на те, что предусматривает 5-я статья Устава НАТО. По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы не возражает против такой инициативы. Для Украины это может стать серьезным сигналом, ведь фактически речь идет о возможности американской военной защиты. Однако, как отметил политолог и преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук, в этом вопросе существуют важные нюансы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вроде бы не против ни двусторонних, ни трёхсторонних переговоров по урегулированию ситуации в Украине, но выдвигает условия о "гарантиях безопасности для России" и "защите прав россиян в Украине".

Другие новости:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Эммануэль Макрон мирные переговоры гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:20Мир
У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:08Мир
Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

18:01Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

Последние новости

19:01

Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

18:51

Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

18:48

Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

18:36

Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

18:20

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
18:08

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:05

Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

18:01

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

18:00

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

Реклама
17:59

"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:44

Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

16:43

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

16:40

Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

Реклама
16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

15:49

Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:28

Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

15:16

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

15:13

Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасностиВидео

15:13

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

15:00

Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

14:58

Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

14:31

США пообещали Украине защиту "как по 5 статье НАТО": что это может означать на самом деле

14:25

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

14:19

"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

14:10

Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

14:04

Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в УкраинеВидео

13:51

Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

13:51

Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

13:45

Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

13:26

Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

13:12

Лаваш и рядом не стоит: рецепт вкусного рулета из популярного овоща

Реклама
13:03

Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе: "Главное, что жива"

12:54

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

12:22

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

12:15

РФ может возобновить войну: названа гарантия безопасности для Украины

12:08

Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

12:03

Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусноВидео

11:50

После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

11:46

От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

11:33

Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

11:26

Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатомВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять