Все решится через две недели: Макрон анонсировал 'критически важные' решения для Украины

Макрон подчеркнул, что следующие две недели являются решающими для согласования гарантий безопасности Украины при поддержке США и европейских партнеров.

О чем сказал Макрон:

Следующие 15 дней решающие в вопросе гарантий безопасности для Украины

Трамп изменил свою позицию по гарантиям безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующие две недели будут решающими для согласования гарантий безопасности Украины после переговоров 18 августа в Вашингтоне. Об этом он сказал в интервью французскому вещателю LCI, пишет Politico.

"Есть вся работа, которую нужно сделать заранее относительно гарантий безопасности. Следующие 15 дней абсолютно необходимы для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности реальное содержание", - сказал Макрон. видео дня

В интервью французскому вещателю, а также в серии бесед с французскими и американскими медиа, Макрон высоко оценил решение Трампа предоставить Украине значительные гарантии безопасности.

"Большое изменение в последние дни заключается в том, что он признал необходимость гарантировать безопасность Украины", - отметил президент Франции.

Издание отмечает, что конкретное содержание гарантий безопасности пока неизвестно. В то же время Эммануэль Макрон пояснил, что Великобритания, Франция, Германия, Турция и другие страны готовы проводить не наступательные или провокационные действия, а операции по обеспечению безопасности на суше, море и в воздухе.

Французский президент также предостерег от иллюзий относительно "быстрых побед" и доверия к заявлениям Кремля, отметив, что Россия является "дестабилизирующим фактором" и "хищнической силой у наших дверей".

Макрон подчеркнул, что цель соглашения - обеспечить украинцам возможность восстанавливать государство и жить в спокойствии, имея достаточный уровень сдерживания от новой агрессии, а европейцам - гарантии мира и безопасности.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый отметил, что проведение встречи между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным сейчас под большим сомнением.

В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", похожие на те, что предусматривает 5-я статья Устава НАТО. По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы не возражает против такой инициативы. Для Украины это может стать серьезным сигналом, ведь фактически речь идет о возможности американской военной защиты. Однако, как отметил политолог и преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук, в этом вопросе существуют важные нюансы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вроде бы не против ни двусторонних, ни трёхсторонних переговоров по урегулированию ситуации в Украине, но выдвигает условия о "гарантиях безопасности для России" и "защите прав россиян в Украине".

