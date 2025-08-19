США пообещали Украине защиту 'как по 5 статье НАТО': что это может означать на самом деле

Не все так просто с гарантиями безопасности для Украины, о которых говорил Виткофф - есть определенные нюансы.

С обещанием гарантий Украине "по типу 5 статьи НАТО" есть проблемы/ коллаж: Главред, фото: скрин с YouTube

Основные тезисы из слов Олещука:

Уиткофф заявил, что США согласны предоставить Украине гарантии, "как в 5 статье НАТО"

Для Украины это звучит перспективно, но есть несколько важных нюансов

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты Америки согласны предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", которые будут подобны тем, о которых говорится в 5 статье Устава НАТО. И при этом российский диктатор Владимир Путин вроде бы не возражает против такого шага.

Для Украины предоставление таких гарантий звучит перспективно, ведь это может означать, что США готовы защищать Украину вплоть до применения военной силы. Однако в этом вопросе не все так просто, есть определенные нюансы. Об этом сказал политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук в комментарии Главреду.

Он отметил, что, во-первых, не известно, что могут представлять собой гарантии безопасности для Украины, подобные прописанным в 5 статье Устава Североатлантического альянса.

"Ведь в легендарной 5 статье говорится о том, что в случае агрессии против одного из членов Альянса другие государства-члены обязуются провести консультации о возможности оказания помощи. Подчеркиваю, в уставных документах НАТО нигде не указано, что в случае агрессии против кого-то из членов Альянса в войну немедленно вступят другие члены. Это важный нюанс", - сказал он.

Во-вторых, 5 статья Устава НАТО применялась на практике только в 2001 году после терактов в Соединенных Штатах. Тогда начались боевые действия на Ближнем Востоке. Североатлантический альянс тогда поддержал все претензии США, но участие государств-членов Альянса далеко не всегда сводилось к военному. Поэтому не всегда ответ на агрессию может быть военным - помощь может быть другой.

В-третьих, формулировки знаменитого Будапештского меморандума не слишком отличаются от формулировок 5 статьи Устава НАТО, говорит эксперт.

"В меморандуме тоже отмечается, что в случае агрессии против Украины страны-подписанты проводят консультации относительно возможного ответа. Показательно, что эти консультации так ни разу не состоялись, хотя Украина инициировала их еще в 2014 году. Почему? Потому что Россия отказалась от проведения этих консультаций и участия в них. Соответственно, есть риск, что все эти "гарантии безопасности по образцу 5 статьи Устава НАТО" будут прописаны близко к тексту Будапештского меморандума и ни к чему не будут обязывать подписантов", - сказал Олещук.

Страна-агрессор РФ якобы не возражает против предоставления Украине таких гарантий со стороны США и Европы. Более того, Россия даже предлагала, чтобы среди таких гарантов был Китай. Но, по словам Олещука, в таком случае это было бы повторением Будапештского меморандума, когда каждая из стран-гарантов могла заблокировать любые решения по обеспечению безопасности Украины.

"Я не утверждаю, что и на этот раз будет что-то идентичное, но общий ход мыслей понятен. Поэтому риски для нас действительно есть, но мы не знаем, что именно обсуждать сейчас, потому что пока нет ни соглашений, ни других документов, а есть только слова Виткоффа", - добавил Олещук.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в CNN отмечали, что США готовят гарантии безопасности для Украины. В Пентагоне пока что не комментируют разработку возможных гарантий безопасности для Украины.

Также ранее сообщалось, что РФ может возобновить войну - названа гарантия безопасности для Украины. Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, считает Петр Олещук.

Напомним, Зеленский раскрыл детали поддержки Украины. Гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены уже в ближайшую неделю - десять дней.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

