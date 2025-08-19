Укр
Кто-то даст солдат, кто-то — деньги: Зеленский раскрыл детали поддержки Украины

Анна Ярославская
19 августа 2025, 08:56
Гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней.
Владимир Зеленский, флаг Украины
Владимир Зеленский рассказал о гарантиях безопасности / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • Гарантии безопасности для Украины могут быть формализованы в течение 10 дней
  • Не все члены "Коалиции решительных" отправят военных в Украину
  • Некоторые государства ограничены конституционно, но смогут помогать деньгами

Не все участники "Коалиции решительных" направят в Украину контингент в рамках гарантий безопасности. Взносы стран будут принципиально разными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Вашингтоне после переговоров в Белом доме.

"Мы будем говорить о 30 странах (участников коалиции, - ред.). И мы будем говорить, кто из этих стран что может реально, по факту предложить", – пояснил он.

"Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то – будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Кто-то не имеет конституционного права (на предоставление помощи по безопасности другим государствам – ред.), и имеет возможность финансировать производство (продукции ОПК для сил обороны Украины)", – объяснил Зеленский.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Армии стран Европы - численность / Инфографика: Главред

Когда могут быть формализованы гарантии безопасности для Украины

Также глава государства рассказал, что гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней.

"Гарантии безопасности, вероятно, будут представлены вместе с нашими партнерами, с растущим количеством деталей. Это все будет на бумаге, формализовано в ближайшие недели или десять дней", — отметил глава государства.

По его словам, одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.

"В этом пакете есть наши предложения на сумму около 90 миллиардов долларов", - добавил Зеленский.

Украина рискует получить новый Будапештский меморандум - мнение эксперта

Политолог Петр Олещук считает, что реальной гарантией безопасности для Украины могло бы быть размещение на нашей территории иностранных военных контингентов.

"Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, где, как известно, размещен военный контингент США, и это является одной из наиболее весомых гарантий безопасности", - сказал Олещук в комментарии Главреду.

По его мнению, в противном случае Украину рискует получить очередной Будапештский меморандум.

"Подчеркиваю, реальной гарантией того, что война России против Украины не возобновится в ближайшее время, может быть только присутствие западных военных контингентов на территории Украины. Если этого не будет, новые гарантии безопасности будут очередным "Минском", "Будапештом" или "Стамбулом", то есть просто тактической игрой России", - уверен политолог.

Что такое "Коалиция решительных"

О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела.

Официальное название — "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант — "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing).

Ключевой предмет обсуждения участников коалиции – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня.

В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников.

Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Британия. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков.

Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.

Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Введение миротворцев в Украину - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на The Times, Великобритания отказалась от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов, но обещает "жесткие санкции" против России, чтобы продолжать оказывать давление на РФ с целью заключения мирного соглашения.

На следующий день британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией. По его словам, "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

Министр обороны Тео Франкен заявил, что Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска.

